На улицы Ялты выходит «социальный патруль»

Два раза в неделю — по четвергам и субботам — «социальный патруль» на улицах Ялты ищет бездомных людей и предлагает им свою помощь.

— В «социальном патруле» работают бывшие бездомные или те, у кого была какая-то зависимость, но они смогли изменить свою жизнь. Они знают «лежки», знакомы с терминологией этих людей и легко находят с ними общий язык. Социальный патруль выходил уже два раза — за это время пять человек согласились прийти в социальный приют, — рассказал «Севастопольской газете» руководитель АНО «Центр по поддержке незащищенных слоев населения «Переправа» Юрий Шуринов.

«Социальный патруль» — это совместный проект администрации Ялты и АНО центра поддержки «Переправа». При необходимости к рейдам подключаются сотрудники полиции — если вдруг бездомный человек находится в неадекватном состоянии. Лицам без определенного места жительства предлагают проживание в приюте. Там есть все соответствующие условия: трехразовое питание, душ, спальные места. Но даже не это главное: волонтеры искренне пытаются помочь людям выбраться из, казалось бы, безнадежной жизненной ситуации. Здесь в рамках ресоциализации помогают восстановить документы, совместно с психологами поработать многолетние психологические проблемы, с врачами — вылечить болезни.

— Выход всегда есть и его нужно показать людям. У нас есть правило: в приюте нельзя пить и курить, но это самое простое. Человек, который был зависим от чего-то и пришел к нам, не должен просто лежать. Важно, чтобы изменилось мышление. Мы вовлекаем наших подопечных в волонтерство — организовали плетение маскировочных сетей для СВО, делаем печки-буржуйки, — рассказал руководитель «Переправы».

На передовую уже отправлено почти 300 маскировочных сетей и 46 печек-буржуек.

Из 10 человек, которые попадают на реабилитацию в центр, остаются трое, а семь бездомных снова оказываются на улице. Но надежда на лучшую жизнь есть и в этом случае: некоторые возвращаются. И даже если уходят опять, все равно могут вернуться.

— Любому можно помочь, если у человека есть хоть малейшее желание, — уверен руководитель «Переправы».

В свою очередь, в крымских исправительных колониях специалисты «Переправы» проводят встречи с заключенными, которые должны скоро освободиться. Такие мероприятия проводятся, чтобы предотвратить бродяжничество в Крыму. Зачастую люди, которые провели длительное время в местах лишения свободы, выходят и могут «потерять голову»: начинают пить, употреблять наркотики, попадают на улицу, где снова начинают воровать, обманывать, грабить. Кроме того, в колониях и тюрьмах есть сироты и одинокие, которым некуда идти. Это значит — снова улица, притоны, криминальное общение, полиция, суд, и снова — колония.

По словам Ю.Шуринова, многолетняя проблема с бездомными в Севастополе тоже может измениться. Главное, чтобы нашлись небезразличные горожане, которые искренне захотят переломить ситуацию и поверят, что человеку все под силу.

Социально-ориентированная некоммерческая организация «Переправа» реализует проект «Переправа Приют» при поддержке Фонд президентских грантов.