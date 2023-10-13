Многодетная семья из Севастополя давно готова к встрече с Президентом

Супруги Иван и Татьяна Козловские и пятеро их детей победили во всероссийском конкурсе «Семья года» в номинации «Многодетная семья» и отправляются в Москву на награждение.

В столицу семья едет полным составом уже в субботу, 14 октября. Сборы проходят активно и весело: кому-то срочно нужно в парикмахерскую, кому-то — докупить нарядную или теплую одежду. В общем, хлопот хватает, но это все радостные заботы.

Глава большого семейства — пограничник, а его вторая половина — президент Севастопольской региональной общественной организации «Нас много». А до этого Т.Козловская была руководителем АНО Центр поддержки материнства «Дар жизни». И оба супруга — волонтеры общественной организации «Экопрайд».

— Мы с мужем познакомились в в 2008 году в День защиты детей, сейчас для меня это тоже очень символично. Познакомились в Хабаровске в компании друзей. На следующий день он пришел ко мне в гости с банкой компота из персиков и коробкой конфет, — рассказала Т.Козловская.

Долго не раздумывая, Татьяна и Иван поженились, а через полгода уже ждали первого ребенка. В 2009 году родился сын Дима, ему сейчас 14 лет. А потом — сын Ваня, дочь Катя, дочь Аня и еще один сын Гриша, он в семье пока самый младший, ходит в детский сад. В Севастополь семья переехала с Дальнего Востока в 2014 году по службе главы семьи, и Аня и Гриша родились уже здесь.

— Мы не фанатики, не сумасшедшие, мы просто любим детей и они у нас получаются, мы готовы работать и ставить их на ноги. Но многодетность оказалась для нас скорее неожиданностью, чем продуманным планом, — рассказала многодетная мама.

Не знаю, как всё успеваю

В семье всегда катастрофически не хватает времени, чтобы переделать все дела. Тем более, оба родителя работают. Помогают дети — у каждого есть свои домашние обязанности.

— У меня даже муж спрашивает: когда ты все успеваешь? Но как-то получается, тем более, нам помогают дети. В шесть утра — подъем. Нужно приготовить завтрак, все любят разное, потом нужно отравить двух детей в одну школу, двух — в другую, Гришу — в детский сад. Потом у меня есть час-полтора, чтобы приготовить обед, немного навести порядок, после чего можно спокойно идти на работу, — говорит Т.Козловская.

Дети у супругов Козловских растут самостоятельными и целеустремленными. Дима играет в баскетбольной команде СК «Муссон», а еще он профессионально занимается плаванием в спортивной школе ЦСК. Изучает историю, интересуется конструированием. Ваня после одной школы тоже идет в другую — спортивную, у него первый юношеский разряд по акробатике на батутах. Акробатикой на батутах в спортшколе увлекается и Катя — у нее второй юношеский разряд, а еще она поет в народном хореографическом ансамбле «Калейдоскоп». Аня — танцует.

— У меня есть подруги, у которых по одному-два ребенка. Дети уже выросли и уехали, например, на учебу. А у нас в доме — смех, веселье. Это в жизни самое интересное — воспитывать нового человека, — пока Татьяна все это рассказывала, она успела отвезти одну дочь в парикмахерскую, купить в магазине детские колготки и снова поехать на своем автомобиле по многочисленным делам.

Родители воспитывают детей, а дети — родителей

Сказка Льва Толстого «Веник» в семье Козловских одна из самых любимых. В ней старик позвал трех своих сыновей, которые постоянно ссорились, дал им сначала сломать прутья по отдельности. Это легко получилось. А потом отец попросил каждого сломать их в венике — и сказал мудрую фразу: «Вот и с вами будет то же, что с этим веником. Если вы будете дружно жить, никакая беда вас не одолеет, а как разойдетесь по одному, тогда все пропадете».

— Мы воспитываем детей, а они воспитывают нас. Я стала намного терпимее, спокойнее, при том, что количество факторов стресса прямо пропорционально количеству детей. Мы учим детей быть вежливыми, уважать старших, не лгать и не жадничать. Быть дружными, уважать природу, любить родину. Мы сами стали эковолонтерами и приучаем к этому детей, — рассказала Т.Козловская.

Одна из традиций в семье — «планерка» по пятницам. Все собираются на чаепитие и рассказывают о своих достижениях, наблюдениях, строят планы на следующую неделю. А по выходным дети ходят в Воскресную школу и делают полезные конфеты из орехов и сухофруктов: семья придерживается правильного питания.

Семья любит путешествовать. Каждое лето Козловские ездят в крымскую Поповку с палатками. Отец научил детей разжигать костер и готовить на нем еду.

— Мы ездили в Краснодар, Адыгею, Сахалин, Хабаровск, Геленджик, по всему Крыму. Путешествовать большой семьей непросто, в том числе, финансово. Когда мы продали нашу дачу на Дальнем Востоке за 300 тысяч рублей, то поехали на Эльбрус. Решили вложить деньги в эмоции, впечатления. Это того стоило, — поделилась впечатлениями Т.Козловская.

Церемония награждения российских семей пройдет в Москве с 16 по 18 октября. На ней соберутся 84 семьи из разных регионов страны, ставшие победителями в номинациях «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Семья – хранитель традиций», «Золотая семья». Козловские надеются, что им удастся встретиться с президентом Владимиром Путиным.

— Мы не волнуемся, мы давно готовы к встрече с Президентом. У нашего младшего сына Гриши День рождения в один день с Владимиром Путиным — 7 октября, это символично, — шутит многодетная мама.

О конкурсе

Конкурс «Семья года» проводят Фонд поддержки детей и Минтруд России в партнерстве с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Этот масштабный проект направлен на продвижение семейных ценностей и повышение престижа одного из важнейших общественных институтов — института семьи.

В этом году оргкомитетом рассмотрены 384 представления на семьи — победители региональных конкурсов из 86 субъектов Российской Федерации. По номинациям Всероссийского конкурса они распределились следующим образом: «Многодетная семья» — 85 семей, «Семья — хранитель традиций» — 82 семьи, «Сельская семья» — 73 семьи, «Молодая семья» — 72 семьи, «Золотая семья» — 72 семьи. По итогам рассмотрения представлений победителями были признаны 85 семей.