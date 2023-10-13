Хотят вырастить дубраву Петра Великого

Речь идет о саженцах, пророщенных из желудей дуба-памятника живой природы в Летнем саду Санкт-Петербурга, которые привезли из северной столицы магистранты второго курса направления «Музейная педагогика мировая художественная культура», проходившие производственную практику в Российском центре музейной педагогики и творческих инициатив Русского музея. По словам руководителя группы доцента кафедры «Теория и методика воспитания» СевГУ Елены Проценко, саженцы севастопольским студентам торжественно вручили прямо в музее, с перспективой высадки их на университетских локациях.

Как далее следует из опубликованной на сайте СевГУ новости, идея высадки дубов, выращенных из желудей дуба-памятника — не эмоционально-спонтанное решение, а целая программа под названием «Всероссийская дубрава императора Петра Великого», стартовавшая еще в 2014 году. За это время уже высажен 281 саженец в более чем 50 городах. Севастополь продолжит этот список.

Но приживутся ли дубы из северного Питера в Крыму? Этот вопрос «Севастопольская газета» задала севастопольскому дендрологу Дмитрию Диденко.

Он уже был в курсе происходящего, объяснив, что речь идет о дубе черешчатом, который прекрасно чувствует себя в Санкт-Петербурге, чего никак не скажешь о городских условиях Севастополя.

— У нас, в основном, растет дуб пушистый, он более засухоустойчив к нашим почвам. Дубу же черешчатому, от которого были взяты желуди, нужны глубокие богатые почвы, которых в Севастополе нет, — пояснил Д.Диденко.

Хотя, по его словам, в городе есть несколько старых экземпляров дуба черешчатого. Одно из таких деревьев можно увидеть на входе на территорию Первой горбольницы. Еще один дуб растет недалеко от площади Пирогова, по дороге к Птичьему рынку. Во время недавней реконструкции улицы ее жители буквально грудью встали на защиту этой живой реликвии и отстояли дерево. Есть такой дуб и в парке Победы. Но за более, чем 50 лет он там не особенно вырос.

— Сама идея хорошая, но дубрава, скорее всего, не получится, — констатировал Д.Диденко.

Стоит еще отметить некоторую неточность в университетской публикации.

«Дуб-прародитель заложил сам император Петр I в 1780 году», — говорится в заметке, что полностью противоречит биографическим данным царя, жизнь которого закончилась 8 февраля 1725 года. А исторический дуб был посажен Петром на Каменном острове в Санкт-Петербурге в 1715 году.

Интересно, что в Крыму есть свой потомок Петровского дуба. В 2018 году он высажен в парке «Монтедор» в Никитском ботаническом саду.