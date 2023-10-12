У «Памятника Матросу Кошке» ситуацию с пробками стабилизировали

После корректировки работы светофоров на ул.Героев Севастополя транспортный коллапс на Корабельной стороне, вызванный ремонтом подземного перехода в районе остановки общественного транспорта «Памятник Матросу Кошке», немного уменьшился.

Депутат заксобрания, глава комитета по городскому хозяйству Вячеслав Камзолов совместно с директором департамента транспорта Станиславом Таматаевым устроили выездное совещание на перекрестке улиц Героев Севастополя и Брестской, где с 30 сентября ведется ремонт подземного перехода, сообщила пресс-служба заксобрания города.

— В настоящее время ситуация стабилизирована. Произведена корректировка работы светофорных объектов на ул.Героев Севастополя: увеличена продолжительность фаз регулирования, изменен и синхронизирован режим пешеходной фазы на временном пешеходном переходе, изменен суточный график работы светофоров по программам, в дневное время суток введена программа, в которой зеленый сигнал для пешеходов на временном переходе включается один раз за два цикла работы всего объекта, что позволило увеличить пропускную способность перекрестка, — сообщил после совещания В.Камзолов.

Он также отметил, что транспортные потоки были перераспределены по улицам Ревякина, Лабораторному шоссе, пр.Генерала Острякова. Дополнительно дано поручение ГКУ «Дирекция» проработать вопрос альтернативного объезда по улице Лазаревской с введением двухстороннего движения и ограничения остановки и стоянки на проезжей части.