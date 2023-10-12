Цены на бензин снизят 14 октября

В Крыму и в Севастополе цены на заправках должны привести к уровню Краснодарского края.

О том, что достигнута договоренность о снижении цены на дизельное топливо и бензин в Севастополе, сообщил в соцсетях губернатор Михаил Развожаев.

«Продолжаем совместную с Сергеем Валерьевичем Аксеновым работу по стабилизации цен на топливо. На всем полуострове цены должны быть не выше уровня Краснодарского края. Достигнута договоренность о снижении цены на дизельное топливо и бензин в Севастополе. Начиная с 0.00 субботы, 14 октября, на заправках стоимость дизеля составит 66,80 руб. за литр, 95-го бензина — 59,80 руб., 92-го бензина — 55,80 руб.», — сообщил М.Развожаев

Он напомнил, что после их совместного с главой Крыма обращения к президенту страны, правительством были определены необходимые меры, в том числе компенсация из федерального бюджета крымским поставщикам топлива.