Свиной окорок оказался не совсем мясным

В копчено-вареном мясном продукте из свинины «Окорок» (производитель из Московской области), образец которого отобрали в распределительном центре товаров крупной торговой сети в Крыму, инспекторы Россельхознадзора обнаружили крахмал картофельный — ингредиент, не заявленный производителем на маркировке. Такое нарушение определяется как фальсификат.

В сентябре 2023 года инспекторами Южного межрегионального управления Россельхознадзора по Республике Крым и Севастополю отобрано 45 проб продукции животного происхождения, а также меда. Положительный результат дал только этот окорок.

В отношении его изготовителя меры реагирования будут приниматься территориальным управлением Россельхознадзора Московской области, в зоне ответственности которого находится предприятие.