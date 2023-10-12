Секретный календарь от Киры Эмеретли

Разумеется, до Нового года еще есть время, но разве это аргумент для художницы, вдохновленной идеей создать что-то новенькое. И необычное, как всё, что появляется из-под кисти Киры Эмеретли.

Издать календарь из своих работ художница собиралась уже давно, да, признается, что как-то все не получалось. Ровно до того момента, пока обстоятельства не привели ее в весьма интересную типографию, где она решила издать свою книгу. Посмотрев, как трепетно там относятся к авторам, доверила им и календарь. И не ошиблась, поскольку новый заказ пришлось выполнять, что называется, вручную — дизайнерская работа оказалась очень кропотливой и, можно сказать, полуавторской. Сама К.Эмеретли приняла в этом непосредственное участие, рассказывает, что буквально стояла за спиной.

На 12 листах календаря она собрала работы за предыдущие два года, наиболее полюбившиеся ценителям ее творчества. Они-то и иллюстрируют все 12 месяцев будущего 2024 года.

Большая часть картин включены в цикл ее проекта «Секреты», который уже был представлен в 2023 году на персональной выставке в Феодосии. Некоторые из картин уже проданы, что побудило К.Эмеретли заняться искусством жикле. По сути, это означает распечатку изображения на очень хорошей галерейной бумаге, с применением сложных полиграфических ухищрений и с последующей авторской фактурной прорисовкой.

— Это не репродукции, это самое настоящее художественное произведение, исполнение которого обеспечивает вековое качество, — рассказала художница.

Что касается «Секретов», то сама художница говорит об этих картинах, как о легком и ироничном, веселом и немного меланхоличном взгляде, превращающем самые таинственные и серьезные темы и поэтические, волшебные истории.

«Это поиск новых шифров и загадок, заставляющих задуматься самого скептически настроенного зрителя. Секреты не разгаданы, они интригуют и будоражат воображение. Ключ от этих секретов — чистые родники нашей души, наши детские сны, доброта, любовь и сострадание», — полушепотом делится автор.

Тираж секретного календаря совсем невелик, да и разве можно разглашать секреты всем-всем...

Между тем, К.Эмеретли готовится к новой выставке своих работ. Уже в следующей году, на этот раз в центре столицы. Когда и где именно, пока секрет!