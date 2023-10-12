Рыболовецкие компании Крыма поддержат выплатами

Предприятия, которые не сократили своих сотрудников, получат для них единовременную денежную выплату, аналогично выплатам в курортной сфере. Для этого выделено 63 млн рублей.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в ходе совещания о проблемных вопросах муниципальных образований рассказал о мерах поддержки для 20 крымских рыболовных компаний, которые несут убытки в связи с запретом выхода в море.

«На эти цели будет выделено 63 миллиона рублей. Механизм предоставления меры поддержки будет организован аналогично выплатам в курортной сфере. Те предприятия, которые с мая сохранили штатную численность, получат единовременную выплату в размере МРОТ на одного сотрудника», — уточнил глава республики.