Приглашают посмотреть возрожденный фильм «Оборона Севастополя»

С 12 по 20 октября в Севастопольском ретрокинотеатре «Украина» (ул.Ленина, 35) демонстрируют возрожденную историческую драму «Оборона Севастополя». Это первый российский полнометражный игровой фильм о Крымской (Восточной) войне, снятый пионером русского кинематографа Александром Ханжонковым и режиссером Василием Гончаровым в 1911 году.

Фильм содержит документальные съемки: кадры с французскими и британскими участниками Крымской войны, русскими ветеранами – бывшими рядовыми, унтер-офицерами и сёстрами милосердия, а также памятники Севастополя и здание Военного музея Севастопольской Обороны.

Возрождение фильма посвятили 240-летию основания Севастополя. Над проектом в течение полугода работали примерно 20 человек. Им пришлось восстанавливать поврежденные и утраченные кадры, самим писать музыку. Фильм также впервые дублирован комментариями историка и дополнен тизерами оригинальной музыки.

Инициатором возрождения исторической киноленты стало региональное отделение Российского военно-исторического общества (РВИО) в г.Севастополе.

Проект реализован при поддержке Госфильмофонда России, исполнительной дирекции РВИО, Музея обороны Севастополя и др..

Презентация проекта возрождения фильма «Оборона Севастополя» состоялась 18 июня 2023 года, теперь же фильм могут посмотреть все желающие.