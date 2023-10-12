Можно посмотреть на античные солнечные часы

Солнечные часы, чей возраст датируется III веком до н. э., были найдены археологами в Южном пригороде Херсонеса и теперь выставляются в малом зале Античной экспозиции музея-заповедника Херсонес Таврический. Новая капсульная выставка получила название «Время солнца».

Как сообщает пресс-служба заповедника, этот уникальный экспонат был обнаружен во время археологических разведок в 2020 году.

Часы представляют собой фрагмент известняковой плитки, на обоих сторонах которого тонкими гравированными линиями прочерчены радиальные и концентрические линии.

--Часть линий расходятся от основания гномона – стержня, отбрасывающего тень на циферблат. Линии были окрашены красной краской. На каждой из сторон сохранились остатки прочерченных надписей: на одной частично ‒ буква А, на противоположной – IE, – говорится в сообщении.

Далее поясняется, что в эпоху античности, по свидетельству письменных источников и данных археологических исследований, существовало несколько типов солнечных часов, а самыми распространенными из них были так называемые скафисы, циферблат которых имел форму полусферической чаши. Часы с названием арахны (с древнегреческого, Ἀράχνη ‒ «паук») встречались гораздо реже, они были односторонними или даже двусторонними.

Характерная особенность арахны – в нанесенных параллелях и меридианах на плоскую поверхность.

Третьей разновидностью часов был пелекин, составленный из двух камней. Так вот, часы, представленные на выставке, относятся к экваториальному типу с двусторонним циферблатом, что обеспечивало их использование зимой и летом, с разграничением днями весеннего и осеннего равноденствия.

Ученые не исключают, что найденные часы использовались каким-то жителем города для собственных астрономических или астрологических расчетов, что позволяет предположить осведомленность древних в вопросах астрономии.

Посмотреть на уникальные солнечные часы можно из Южного пригорода Херсонеса с 12 до 29 октября (кроме понедельника) с 9.00 до 17.00.