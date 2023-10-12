Митрополит Тихон (Шевкунов) назначен главой Крымской митрополии

«Преосвященным Симферопольским и Крымским, главой Крымской митрополии быть преосвященному митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону с освобождением его от управления Псковской митрополией, от должности священноархимандрита и игумена Успенского Псково-Печерского монастыря города Печоры Псковской области и от должности священноархимандрита Благовещенского Никандровского монастыря села Любовец Дубровенской волости Порховского района Псковской области и выражением благодарности за понесенные труды», — говорится в сообщении.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что рад назначению митрополита Тихона главой Крымской митрополии.

«От себя лично скажу, что очень рад тому, что владыка Тихон будет теперь еще ближе к нам. Уже давно он уделяет Севастополю огромное внимание», — написал он в своем телеграм-канале. Так, по его словам, именно митрополиту принадлежит идея создания историко-археологического парка «Херсонес Таврический». «Благодаря этому у нас появилась уникальная детская школа искусств, на территориях воинских частей, прилегающих к музейному комплексу «Херсонес Таврический», были проведены самые крупные археологические раскопки за последние десятилетия. Я много общаюсь с владыкой Тихоном, и могу сказать, что для него это не просто проект. Это его великая миссия по возрождению наследия христианства», — добавил М.Развожаев.

Митрополит Тихон (Шевкунов) был назначен епископом Псковским и Порховским, главой Псковской митрополии 14 мая 2018 г. 17 мая того же года возведен патриархом Кириллом в сан митрополита. Награжден орденами Дружбы (2007), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2022). Имеет церковные ордена: преподобного Сергия Радонежского II и III степеней (2008, 2019), святого равноапостольного князя Владимира III степени (2008), святого благоверного князя Даниила Московского I степени (2017), благоверного князя Александра Невского II степени (2021) и др.

Крымская митрополия — митрополия Русской православной церкви, образованная в пределах Республики Крым и города Севастополя 7 июня 2022 года. 84-летний митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (Швец) решением синода от 11 октября 2023 года «почислен на покой с выражением благодарности за понесенные в течение 43-х лет архипастырские труды».