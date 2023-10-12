Крымские власти договорились с поставщиками о снижении цен на топливо

Правительство Республики Крым пришло к соглашению с крупнейшими поставщиками топлива на полуостров о снижении цен ГСМ с 14 октября, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

«Мы вчера закончили поздно ночью переговоры с нашими топливными компаниями, которые занимаются продажей в розницу бензина и дизеля. Пришли к соглашению. <...> Мы договорились вчера и приняли решение совместно — спасибо коллегам, что пошли навстречу, — что в субботу, с 0.00 на заправках будет у дизельного топлива 66,80 рубля максимальная планка, 95-й бензин — 59,80, и 92-й бензин — 55,80. В течение недели топливщики пообещали, что мы придем к согласию, еще на рубль опустят дизельное топливо, 65,80 через неделю, на 92-й бензин будет 54,80», — цитирует С.Аксенова ТАСС.

Глава Крыма отметил, что вопрос решен без содействия федерального центра и поблагодарил руководство топливных компаний за понимание и поддержку внутреннего рынка.

В начале октября глава Крыма сообщал, что литр дизельного топлива на полуострове стоит 72-73 рубля, а 95-й бензин и 92-й — до 65 и 58 рублей за литр соответственно.

Вице-премьер Александр Новак на совещании с президентом России Владимиром Путиным 27 сентября говорил, что правительство в настоящее время прорабатывает ряд новых системных мер на рынке топлива. Кабмин обсуждает корректировку демпфирующего механизма на топливо в сторону повышения размера выплат нефтяникам, которые были снижены с 1 сентября. Это позволит компенсировать разницу в стоимости продажи топлива на внутреннем и зарубежных рынках, а также насытить предложение топлива в РФ.