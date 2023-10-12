Кастет таксисту был не нужен

Всю ночь 44-летний местный житель выпивал в увеселительном заведении. Когда пришло время возвращаться домой, денег в карманах не оказалось. Мужчина не растерялся и предложил водителю такси за проезд кастет. Таксист ответил категорическим отказом на столь «заманчивое» предложение. Пассажира это очень огорчило, он стал более настойчиво уговаривать перевозчика на сделку. Переговоры закончились потасовкой.

Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы по Ленинскому району задержали несостоявшегося торговца оружием и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю. По результатам проведенного исследования было установлено, что изъятый у подозреваемого металлический кастет относится к категории холодного оружия.

Сотрудниками отдела дознания ОМВД в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело статье «Покушение на незаконный сбыт холодного оружия». Ему грозит до четырех лет лишения свободы.