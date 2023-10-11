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Выставку об архитектуре Севастополя посвятят 240 летию города

Щербакова Евгения

Художественную выставку «Великолепный город. Архитектура, изменившая Севастополь» пока только готовят, но уже теперь очевидно, что это будет нечто грандиозное и знаковое.

Выставку готовит Российская государственная галерея искусств – новообразованный федеральный музей изобразительного искусства, откроется она 23 ноября 2023 года и продлится до 22 февраля 2024 года.

Как рассказали «Севастопольской газете» в Российской государственной галерее, подготовка ведется разными специалистами, включая группу кураторов, один из которых – севастопольский историк Степан Самошин.

На протяжении многих месяцев ими проводилась серьезная исследовательская работа по формированию экспозиционного плана, велись многочисленные переговоры с представителями музеев, архивов, а также частными российскими коллекционерами. Участие в проекте принимают несколько крупных музеев Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.

Экспозиция формируется из произведений изобразительного искусства, чертежей, макетов, мемориальных предметов, архивных документов, интерактивных инсталляций, – все это поможет раскрыть градостроительную концепцию города, ее изначальную динамичность, этапы развития.
Как предполагается, выставка раскроет архитектурное содержание города, которое не меняется при любых обстоятельствах, внешних и внутренних переменах.

Выставочный проект реализуется в рамках государственного задания и финансируется за счет средств государственной субсидии из федерального бюджета. На сайте госзакупок размещена заявка на оказание комплекса услуг по подготовке, организации и транспортировке в рамках реализации данной выставки, включая разработку концепции и застройку. Начальная цена контракта – 19,1 млн рублей.

В стоимость контракта включены разработка архитектурного дизайн-проекта выставочного пространства, его оформление, монтаж оборудования, транспортировка музейных предметов от мест их постоянного хранения до места экспонирования, их страхование, издание каталога и т.д.. Кроме того, выставка будет прекрасно оснащена технически.

Организаторы уверены, что «Великолепный город» станет интересным исследованием истории Севастополя через архитектурные памятники и вызовет интерес у жителей и гостей города.
Предполагается также, что фрагменты экспозиции в дальнейшем составят основу постоянной выставки «Галереи славы Севастополя».