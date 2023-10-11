В Севастополе, Москве и Санкт-Петербурге требования к самокатчикам ужесточат

Ограничения коснутся использования средств индивидуальной мобильности (СИМ), выделения парковочных мест для них, предельного количества СИМ в регионе, а также контроля и привлечения к ответственности операторов и пользователей индивидуальных средств передвижения.

Главы парламентов городов федерального значения обсудили вопросы безопасного использования средств индивидуальной мобильности.

Инициатива возникла в ходе заседания клуба трех городов, созданного под эгидой партии «Единая Россия». Наряду с руководителями парламентов Москвы и Санкт-Петербурга, в заседании в режиме ВКС принял участие и председатель Законодательного собрания Севастополя, первый заместитель секретаря реготделения партии Владимир Немцев. Сообщает пресс-служба севастопольского отделения партии «Единая Россия».

«Вместе с ростом популярности электросамокатов растет и необходимость более тщательного правового регулирования этой сферы, чтобы использование СИМ было удобным и безопасным и для пользователей электросамокатов, и для пешеходов», — высказал мнение В.Немцев.

Участники заседания рассмотрели вопросы выделения парковочных мест для СИМ, определения их предельного количества на территории региона, обязательного страхования гражданской ответственности участников движения, а также о контроле за операторами СИМ и привлечения их к ответственности за совершенные нарушения.

Ранее Правительство Российской Федерации утвердило изменения в Правила дорожного движения, касающиеся электросамокатов, электроскейтбордов, гироскутеров и других подобных устройств.