Туристов в прошлом году было еще меньше, чем в позапрошлом

«Туристический сезон 2022 года стартовал с начала майских праздников. С июня по август составил более 270 тысяч человек, что на 10% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. При этом на 21.12.2022 Севастополь посетило 480,3 тысяч человек, что на 28,5% меньше, чем в в 2021 году (647,9 тысяч человек)», — сообщается в документе.

Объем налоговых поступлений от деятельности гостиниц и предприятий за год составил 511,6 млн рублей.

Активно участвовали во всероссийских мероприятиях

Управление по туризму участвовало в различных фестивалях и форумах страны. Например, в апреле прошлого года его представители съездили в Калугу на Всероссийский акселератор по промышленному туризму от Агентства стратегических инициатив. Севастополь стал победителем в номинации «ПРОМбренд» — за лучшую стратегию, направленную на продвижение региональных брендов.

В июне на XXV Петербургском международном экономическом форуме был представлен стенд Севастополя с презентацией туристического потенциала региона. А осенью сотрудники управления приняли участие в Межрегиональном туристическом форуме «Интурмаркет. Осень», который проходил в Республике Крым.

Кроме того, в отчете говорится о проведенных бесплатных экскурсиях по Севастополю 23 февраля и 18 марта, тематических викторинах в Дни космонавтики с 12 по 17 апреля и интерактивных квестах об истории города.

«В рамках маркетингового продвижения было изготовлено 20 тысяч единиц турполиграфии и более 500 единиц сувенирной продукции. Также была проведена работа по съемке и монтажу презентационного видеоролика на тему военно-патриотического туризма города Севастополя о партизанском квесте», — написано в отчете.

Оборудовали Большую Севастопольскую тропу

В 2022 году маршрут активного туризма «Большая Севастопольская тропа» был передан в ведение департамента природных ресурсов и экологии города Севастополя. В рамках государственной программы «Развитие туризма в Севастополе» было установлено 13 дополнительных табличек и знаков и заменено 100 табличек. Также в управлении сообщили о том, что в прошлом году в Балаклавском подземном музейном комплексе Севастополя появился новый аудиогид.

«Текст аудиогида раскроет тему «Холодной войны и истории подводных лодок Краснознаменного Черноморского флота СССР», а светошумовые эффекты, задействованные в музее, затронув эмоции экскурсантов, с головой окунут в атмосферу давно минувших дней», — рассказали в управлении.

Экскурсии для школьников

В сентябре-октябре 2022 года 44 севастопольских школьника съездили на экскурсию «Императорский маршрут». Они посетили музеи в Москве, Подмосковье и Калуге. Чуть позже, но тоже в октябре, еще 40 детей отправились в поездку «Моя Россия: Град Петров» в Санкт-Петербург.

Сто семей, в которых воспитываются дети с особенностями развития, порадовали экскурсиями по Крыму: в парк «Тайган», Никитский ботанический сад, Евпаторийский дельфинарий и др.

Раздавали гранты

В рамках грантовой поддержки на строительство модульных некапитальных средств размещения было поддержано пять проектов. В соответствии с порядком предоставления гранта построить необходимо не менее 10 модульных средств размещения, максимальная сумма гранта на один модуль — 1,5 млн руб, — отчитались в управлении.

Кроме того, сообщается о грантовой поддержке, оказанной на создание и обустройство восьми пляжей, а также о грантах, выданных на 25 проектов по развитию инфраструктуры туризма. Грантополучатели обещали устраивать театрализованные экскурсии и «экскурсии с дополненной реальностью», обустроить партизанские маршруты, создать полезные платформы для мобильных приложений, купить каяки, сап-борды и водные велосипеды.

В качестве положительного примера в отчете приводится выставочно-туристический центр военно-морской авиации, который появился в парке «Патриот» в мае 2023 года.

В заксобрание пока представлен только сам отчет, а отчитываться перед депутатами его руководство будет позже.