Отечественные паркоматы закуплены и устанавливаются

Подключить паркоматы, настроить и запустить оборудование в работу оператор парковочного пространства «Безопасные дороги Севастополя» планирует до конца октября, сообщили в департаменте транспорта.

Оплатить размещение автомобилей на платных парковках Севастополя через паркоматы сейчас невозможно: с 1 октября приостановлена их техническая поддержка и работа программного обеспечения на территории России в связи с санкциями Европейского союза.

«Оператор парковочного пространства «Безопасные дороги Севастополя» в настоящее время меняет паркоматы: закуплено и уже установлено российское оборудование, программное обеспечение будет тоже отечественным, а значит, не попадет под санкции», — сообщили в пресс-службе департамента транспорта.

Подключить паркоматы, настроить оборудование и запустить его в работу планируется до конца октября.

Пока же оплата парковки принимается через: мобильное приложение ruparking; в личном кабинете на сайте; через СМС на номер 7878 и списанием средств со счета мобильного телефона или платежные терминалы Payberry.