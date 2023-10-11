На субсидирование морских грузоперевозок в Крым в 2024 году выделят 6 млрд рублей

Объем субсидирования морских грузовых перевозок в Крым в 2024 году может составить 6 млрд рублей, в Калининград — 2 млрд рублей, сообщил первый замглавы Минтранса РФ Андрей Костюк в рамках заседания комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры в Госдуме.

«Минфин дополнительно зарезервировал средства на субсидирование [морских] грузовых перевозок в Калининград и, соответственно, в Крым. В Калининград 2 млрд [рублей] пока зарезервировали, в Крым — 6 млрд [рублей]», — цитирует А.Костюка ТАСС.

В сентябре 2022 года правительство РФ выделило Росморречфлоту из резервного фонда 1,377 млрд рублей для субсидирования до конца года морских грузовых перевозок в Калининградскую область. Речь, в том числе, идет о нефти, нефтепродуктах, угле, цементе, торфе, строительном кирпиче, а также об автомобилях и мебели. Кроме того, субсидирование морских перевозок в Калининград в 2023 году планируется увеличить на 3,8 млрд рублей.

После теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года грузовики со скоропортящимися продуктами питания на полуостров доставляют паромами через Керченский пролив. Также паромами перевозят междугородние автобусы, когда перекрывают мост для ремонтных работ.

В апреле 2023 года на поддержку паромного сообщения между морскими портами Керчь и Кавказ из резервного фонда кабмина было выделено 5,7 млрд рублей. Федеральные средства направлены ФГУП «Научно-исследовательский и конструкторский институт испытательных машин, приборов и средств измерения масс». Это учреждение обеспечивает работу шести паромов, которые курсируют между полуостровом и материковой частью России. Они перевозят пассажиров, а также доставляют автомобильную и железнодорожную технику.