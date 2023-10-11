Кинофестиваль «Святой Владимир» — место встречи смелых и талантливых людей

Это единственный фестиваль, который продолжает работать в Севастополе не смотря ни на что. Его участники как бы говорят: «Севастополь, мы с тобой!»

В этом году IX фестиваль кино и телефильмов духовно-нравственного содержания «Святой Владимир» пройдет в Севастополе с 21 по 25 октября.

На участие в нем было подано более 400 работ, из которых в конкурсной и внеконкурсной программе примут участие 95 картин авторов из России и Республики Беларусь.

Традиционно на фестивале шесть конкурсных номинаций: полнометражное и короткометражное игровое кино, полнометражный и короткометражный документальный фильм, православные телефильмы и телепередачи, спецноминанция «Zа Родину!»: ее основу составляют фильмы, снятые военными корреспондентами и документалистами в зоне СВО.

Также, по словам президента фестиваля «Святой Владимир» Елены Иваниченко, будет и специальная номинация: «Крым в кадре». Это фильмы, снятые в Крыму, о полуострове, или крымчанами.

— В прошлом году фильмы об СВО также были в программе, но в этом году таких работ стало значительно больше. Примерно 16 документальных фильмов и телевизионных программ мы получили из зоны СВО. Много заявок поступило и в номинацию «Крым в кадре». Все это свидетельствуют о том, что Крымский полуостров является объектом интереса кинематографистов, а также авторов и телевизионных продюсеров, создающих телевизионные фильмы на крымскую тематику, — отметила Е.Иваниченко.

Традиционно работу жюри возглавит заслуженный деятель искусств, сценарист, режиссер Юрий Кара («Завтра была война», «Воры в законе», «Мастер и Маргарита», «Звезда эпохи», «Гамлет. XXI век»). Кроме него в жюри будет работать Наталья Бондарчук, Игорь Днестрянский, Виталий Павлов, документалисты Ирина Лапина, Александр Гундаров, а также телевизионные продюсеры и известные журналисты. Принять участие в фестивале согласились артисты Сергей Жигунов, Михаил Мамаев.

Е.Иваниченко также отметила, что у нынешнего фестиваля есть особенности.

— Для многих людей, живущих в разных городах нашей страны и получающих информацию о ситуации на фронте, в Крыму и в Севастополе, поездка сейчас в Крым — это гражданский поступок. Многие напуганы, многие преувеличивают происходящее, но все наши участники на фестиваль приедут, это их внутренний выбор. Своим поступком они как бы говорят: «Севастополь, мы с тобой в это трудное время». На сегодняшний день «Святой Владимир» — это единственный фестиваль, который остался в Севастополе и продолжает работать в прежнем формате, — отметила президент кинофестиваля.

Бесплатные кинопоказы и творческие встречи

Все фестивальные фильмы можно будет увидеть на большом экране севастопольских кинотеатров с 21 по 25 октября. Основной киноплощадкой фестиваля станет кинотеатр «Украина».

— Здесь будет показано более 50 кинокартин. В том числе пройдут творческие встречи с участниками фестиваля, — сообщил журналистам начальник отдела технического сопровождения кульмассовых мероприятий Музея обороны Сергей Шуневич.

По его словам, гвоздем программы будет демонстрация восстанавливаемого сотрудниками музея копии фильма Александра Ханжонкова «Оборона Севастополя», 1911 г.

Кроме этого конкурсные и внеконкурсные кинокартины покажут в кинотеатрах «Москва», «Россия», «Победа».

— В этом году мы также задействовали наши киноклубы в девяти селах: Орлиное, Терновка, Хмельницкое, Орловка, Родное, — объявил директор Севастополькино Дмитрий Гарнега.

Пригласительные билеты планируют предоставить всем желающим учащимся учебных заведений: школьникам и студентам, а также ветеранам.

В рамках фестиваля ожидается просмотр блокбастера «Золотая бронза». Это патриотический фильм о детях Беслана, о пути их становления после трагедии. Дети выросли и добились успехов жизни.

Севастопольцы — отзывчивые зрители

По словам организаторов, за восемь лет существования фестиваля на его площадках было представлено порядка 700 фильмов, которые только в Севастополе увидели не менее 34 тысяч человек.

— В кинотеатр «Победа», который был основной площадкой в прошлые годы, люди приходили с бутербродами, термосами... Они садились утром и смотрели фильмы от начала до конца, — похвасталась президент фестиваля.

В пандемийные годы из-за ограничений посещаемость упала, но уже в прошлом году положение исправилось.

— Мы подбираем такие фильмы, которые не могут оставить людей равнодушными. Их делают кинематографисты с душой для своего зрителя. А свой зритель в Севастополе у нас есть, — уверена Е.Иваниченко.

Кинофестиваль «Святой Владимир» в Севастополе проводится при поддержке Министерства культуры РФ.