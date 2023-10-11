Караимы пока не претендуют на севастопольские кенасы

Об этом «Севастопольской газете» рассказал председатель Совета Ассоциации национально-культурных обществ Севастополя, председатель правления Севастопольского караимского общества «Фидан» Евгений Баккал. По его данным, караимские кенасы были построены в Севастополе в 1908 году на средства караимской общины. Согласно историческим документам, в их строительство было вложено 70 тысяч дореволюционных рублей, что на тот момент было весьма солидной суммой.

Однако сейчас караимское общество не спешит с возвращением себе культового здания, даже несмотря на то, что действующее законодательство позволяет это сделать. Так, в Евпатории и Симферополе кенасы уже переданы караимам.

– Мы считаем, что караимы должны понимать, что это их храм, но на момент постройки он был рассчитан на 400 прихожан, а сегодня, согласно переписи 2021 года, в городе записали себя караимами только 23 человека. Правда, мы считаем, что реально только в нашем обществе «Фидан», караимов порядка шестидесяти. Мы также считаем, что в городе проживает еще больше тех, кто имеет отношение к караимской культуре. Правда, это не означает, что все они верующие и станут прихожанами, – пояснил Е.Баккал.

Кроме того, здание кенас является объектом культурного наследия, который требует проведения проектных и реставрационных работ, на которые у общественной организации средств нет.

— Поэтому мы считаем, что это здание должно быть зафиксировано, как объект культурного наследия караимского народа, но одновременно оно должно служить людям. Караимы при любых перипетиях судьбы находили возможность дружески взаимодействовать с другими народами, а также с органами власти. Считаем, что сможем найти такое понимание и теперь, — продолжил Е.Баккал, добавив, что на сегодня этот вопрос еще не решен.

— Когда-то, в 1931 году, у караимов храм отняли, мы так же поступать не будем. Однако, как только севастопольские боксеры получат достойное их новое здание, мы будем настаивать, чтобы кенасы работали для караимов, — сказал руководитель общественной организации.

Молитвенный дом караимов изначально называли синагогой, а с 1911 года используется термин «кенасы» (кенаса), что на иврите и означает «синагога» — дом собрания.