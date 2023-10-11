Караимы из разных городов объединились в Севастополе

Как рассказал председатель правления Севастопольского караимского общества «Фидан» Евгений Баккал, с каждым годом интерес к конференции растет, тем более, что с 2020 года форум проходит еще и в онлайн-режиме. В этом году среди участников — представители Челябинска, Верхней Пышмы, Кургана, не говоря уже о Москве и Санкт-Петербурге. Часто информация передается самым неожиданным способом — из интернета, из разговоров знакомых и друзей. Так или иначе, интерес к сохранению культурного наследия караимов есть, в том числе научный.

— Если первая конференция прошла в камерной режиме, то все последующие проходят при участии представителей научного сообщества — историков, краеведов, профильных специалистов, — продолжил Е.Баккал.

Не просто развалины

Устроители конференции сознательно не стали ограничивать диапазон тем для обсуждения, объясняя это главным на сегодня вопросом для караимов — сохранением традиций, обычаев, быта, предметов материальной и духовной культуры, языка. А еще стремлением привлечь как можно больше людей к проблеме этого крымского народа, как одного из самых малочисленных в мире.

В реалии у караимов Севастополя сегодня есть несколько проблем, которые они пытаются решить: сохранить здание севастопольской караимской кенасы, что на улице Большой Морской и караимский национальный некрополь. Оба объекта имеют статус памятников регионального значения. Это означает, что они не могут быть снесены, но требуют проведения реставрационных работ.

— Это очень непростое дело. Мы, являясь общественной организацией, со своей стороны готовы оказывать всяческую помощь специалистам и очень надеемся, что наше сотрудничество с городскими властями перерастет в конкретные дела. Не все понимают, что караимское кладбище — это не какие-то развалины, а едва ли не единственный в мире национальный караимский некрополь, сохранившийся в городской черте в том состоянии, которое позволяет его изучать, исследовать и музеефицировать, — отметил председатель национального общества «Фидан».

Он напомнил о недавно впервые проведенной работе по оцифровке памятников караимского некрополя. Важнейшим этапом работы стал уникальный перевод эпитафий с древнекараимского языка. В результате были дополнительно обнаружены около 250 эпитафий, которые удалось перевести, что позволило более точено установить дату первых захоронений — если раньше считалось, что первые захоронения были сделаны после Крымской войны, то теперь это 1851-1852 годы.

Чтобы история не пропала

В идеале члены национального караимского общества мечтали бы о создании своего национального музей, однако говорить, как считает Е.Баккал об этом рано. Тем более, что в городе до сих пор нет своего краеведческого музея. Тем не менее, Севастополь славен не только своей военной историей.

— Мы полностью оцифровали архив нашей организации, вынеся на сегодняшнюю конференцию отдельный доклад. Следующим шагом будет создание именного фонда нашей организации в городском архиве, куда мы планируем передать документы в материальном и цифровом виде. Надеемся, что сделанное нами удастся масштабировать на другие севастопольские национально-культурные общества, которых у нас 33. Чтобы история более ста национальностей, представители которых проживают в Севастополе, не пропала, — резюмировал Е.Баккал.