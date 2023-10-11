Балаклавский школьник завоевал три золотых медали на Чемпионате мира по туризму

Десятиклассник из Балаклавы Никита Калиниченко стал победителем первенства мира по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. На соревнованиях, которые проходили в Узбекистане, юноша завоевал три золотые и одну серебряную медали.

Чемпионат и первенство мира по спортивному туризму на пешеходных дистанциях проходили с 3 по 8 октября. В состязаниях участвовали спортсмены из семи стран — России, Узбекистана, Киргизии, Беларуси и Индии. Но российские спортсмены показали самые лучшие результаты.

— Пожалуй, сложнее всего было победить на первенстве России, которое проходило в августе. Как раз победители и должны были поехать в Узбекистан. Погода в те дни была невероятно жаркая. Никита победил и вошел в состав российской сборной. Кроме него, Россию на соревнованиях представляли еще 24 спортсмена из девяти регионов страны, — рассказала старший тренер по спортивному туризму в Севастополе Наталья Калиниченко.

Н.Калиниченко не просто тренер Никиты, но еще и его мама. Сына она тренировала с раннего детства. Но, по ее словам, школьник только с прошлого года вдруг стал показывать такие блестящие результаты. Кстати, спортсмены в этом виде спорта должны уметь быстро бегать, в том числе, по горам.

— Соревнования проходили в горной местности между Самаркандом и Ташкентом. Нужно было преодолеть дистанцию на время — то есть, нужно было быстро пробежать определенный маршрут. Многие ребята потом жаловались, что не хватало воздуха — это ведь все проходило на высоте. Никита участвовал в четырех дистанциях — личной и командных. В результате — четыре медали, — рассказала тренер.

По словам Н.Калиниченко, победа россиян в Узбекистане была ожидаемой, так как именно наша страна является лидером в этом виде спорта. Но сама поездка оказалась незабываемой. Мама и сын ехали на соревнования через Минеральные воды сначала на поезде, потом летели самолетом в Самарканд, а потом на автобусе доехали до турбазы, где собирались спортсмены.

— Встретили нас в Узбекистане очень гостеприимно, в Самарканде для нас устроили экскурсию. На турбазе все было отлично организовано и почти все с нами разговаривали по-русски, так что языковых проблем не возникло, — вспоминает мама чемпиона.

Сейчас Н.Каличенко учится в школе №30 и с выбором будущей профессии еще до конца не определился. Собственно, выбор у него такой: либо стать летчиком либо спортсменом.