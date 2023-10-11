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Балаклавский школьник завоевал три золотых медали на Чемпионате мира по туризму

Свинцова Анна

Десятиклассник из Балаклавы Никита Калиниченко стал победителем первенства мира по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. На соревнованиях, которые проходили в Узбекистане, юноша завоевал три золотые и одну серебряную медали.

Чемпионат и первенство мира по спортивному туризму на пешеходных дистанциях проходили с 3 по 8 октября. В состязаниях участвовали спортсмены из семи стран — России, Узбекистана, Киргизии, Беларуси и Индии. Но российские спортсмены показали самые лучшие результаты.

— Пожалуй, сложнее всего было победить на первенстве России, которое проходило в августе. Как раз победители и должны были поехать в Узбекистан. Погода в те дни была невероятно жаркая. Никита победил и вошел в состав российской сборной. Кроме него, Россию на соревнованиях представляли еще 24 спортсмена из девяти регионов страны, — рассказала старший тренер по спортивному туризму в Севастополе Наталья Калиниченко.

Н.Калиниченко не просто тренер Никиты, но еще и его мама. Сына она тренировала с раннего детства. Но, по ее словам, школьник только с прошлого года вдруг стал показывать такие блестящие результаты. Кстати, спортсмены в этом виде спорта должны уметь быстро бегать, в том числе, по горам.

— Соревнования проходили в горной местности между Самаркандом и Ташкентом. Нужно было преодолеть дистанцию на время — то есть, нужно было быстро пробежать определенный маршрут. Многие ребята потом жаловались, что не хватало воздуха — это ведь все проходило на высоте. Никита участвовал в четырех дистанциях — личной и командных. В результате — четыре медали, — рассказала тренер.

По словам Н.Калиниченко, победа россиян в Узбекистане была ожидаемой, так как именно наша страна является лидером в этом виде спорта. Но сама поездка оказалась незабываемой. Мама и сын ехали на соревнования через Минеральные воды сначала на поезде, потом летели самолетом в Самарканд, а потом на автобусе доехали до турбазы, где собирались спортсмены.

— Встретили нас в Узбекистане очень гостеприимно, в Самарканде для нас устроили экскурсию. На турбазе все было отлично организовано и почти все с нами разговаривали по-русски, так что языковых проблем не возникло, — вспоминает мама чемпиона.

Сейчас Н.Каличенко учится в школе №30 и с выбором будущей профессии еще до конца не определился. Собственно, выбор у него такой: либо стать летчиком либо спортсменом.