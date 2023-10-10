В КФУ получили лицензию на высокотехнологичную диагностику онкозаболеваний

Центральная научно-исследовательская лаборатория в Крымском федеральном университете готова к выполнению высокотехнологичной диагностики лимфопролиферативных заболеваний. Для этого вуз получил лицензию на клиническую лабораторную диагностику третьего уровня.

«Этот метод необходим для любой больницы, занимающейся диагностикой и лечением заболеваний данного профиля. Пациенты попадают к врачу преимущественно на основании жалоб, общего анализа крови, увеличенных лимфатических узлов, которые указывают на направление заболевания, но не позволяют диагностировать его настолько детально, чтобы назначить пациенту таргетную (персонифицированную) терапию», — рассказала заведующая Центральной научно-исследовательской лабораторией Медицинского института им.Георгиевского КФУ Евгения Зяблицкая.

По ее словам, существует широкий спектр лимфопролиферативных заболеваний, связанных с наследственными или приобретенными дефектами генетического материала. Чтобы их выявить, необходимо изучить ткани, клетки и молекулы клеток пациента.

«Это могут быть рецепторы, расположенные на поверхности клетки в виде белковых конгломератов. Например, из-за нарушения генетического материала клетки этих рецепторов может быть слишком много (это называется гиперэкспрессией) или не быть вовсе. Еще большее количество подобных регуляторных белковых молекул находится внутри клетки – в цитоплазме. Это целый микромир. Рецепторы синтезируются, поэтапно активируют один другой, и любые молекулярные изменения приводят к появлению заболеваний. Специфика онкологических заболеваний кроветворной системы заключается в том, что они наиболее сложные для диагностики», — пояснила Е.Зяблицкая.

На данный момент в лабораториях вуза проводятся молекулярные исследования любого уровня, генетические исследования, FISH-исследования, используются методы люминесцентной микроскопии (исследование клеток на основе люминесценции), проточной цитофлуориметрии (исследование клеток в потоке крови и жидких биоптатов), а также проводится иммунофенотипирование клеток (выявление количественных и качественных характеристик).

«Все онкологические заболевания с точки зрения диагностического и лечебного подхода можно разделить на солидные опухоли (опухоли в виде плотных очагов) и онкогематологические заболевания. Мы занимаемся диагностикой и тех, и других. В наших лабораториях мы можем работать как с тканевыми образцами костного мозга и лимфатических узлов, так и с кровью пациентов», — добавила Е.Зяблицкая.

В Крыму больше нет лабораторий, которые выполняют высокотехнологичную диагностику лимфопролиферативных заболеваний. На данный момент вуз сотрудничает с Республиканской клинической больницей им.Семашко, а также Крымским республиканским онкологическим диспансером.

Проект реализуется в Крымском федеральном университете в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030», сообщила пресс-служба вуза.