Садовые товарищества накопили миллионные долги за свет

Задолженность садоводов за электроэнергию за год выросла на 15 млн рублей и составила 26 млн рублей. В Севэнергосбыте сложившуюся перед началом зимы ситуацию называют тревожной.

«Рост долгов СНТ Севастополя продолжается — ситуация накануне зимнего периода тревожная. Если год назад неплатежи проблемных СНТ составляли более 11 млн рублей, то по состоянию на 4 октября 2023 года их сумма превысила 26 миллионов», — сообщили в компании.

Самым злостным неплательщиком стал ТСН «Родник» — товарищество накопило долгов на семь миллионов рублей. У СНТ «Горный» задолженность 4,7 млн рублей, у потребительского кооператива «Медик-88» — 1,4 млн рублей, у ТСН «Ялтинское кольцо» — 1,1 млн рублей.

В Севэнргосбыте отметили, что некоторые садоводческие товарищества все-таки понемногу погашают свои долги.

«Этому способствовали меры, предложенные энергетиками садоводам. Прежде всего, это переход на прямые договоры членов СНТ с энергокомпанией. При прямом договоре оплата энергоресурса проходит, минуя недобросовестных или несостоятельных посредников. Некоторые садоводческие товарищества, заинтересованные в наведении порядка, переизбрали руководство и работают с неплательщиками», — сообщили в пресс-службе предприятия.

В компании подчеркнули, что общая сумма долга за потребленную электроэнергию остается значительной. Фактически из энергосистемы региона изъяты несколько десятков миллионов рублей, которые могли быть направлены, в том числе, и на улучшение качества энергоснабжения СНТ.

По словам руководителя Севастопольского «Союза садоводов России» Андрея Липенко, такая ситуация с задолженностью сложилась из-за низкой платежной дисциплины как членов СНТ, так и из-за того, что председатели товариществ «свои задачи выполняют не в полном объеме».

— Ситуация не нова как для Севастополя, так и для других регионов. Обычно с председателями ведутся беседы, проводится реструктуризация долга. Но этого мало — необходимо собирать на внеочередные собрания членов правления, привлекать адекватных садоводов и проводить работу внутри СНТ, выявлять самых злостных неплательщиков. Зачастую такие люди жалуются на плохое материальное положение, а сами подключают не один кондиционер и прочее. Но здесь нужна также работа и местных администраций, на которых расположены товарищества, а также городского правительства, — считает А.Липенко.

Он напомнил, что Севэнергосбыт имеет право ограничить должникам энергетические мощности и требовать оплату долга через суд.