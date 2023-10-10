Психиатр советует больше спать и меньше пить

В Севастополе, как и по всей России, проходит неделя психического здоровья. Чтобы сохранить душевное равновесие, севастопольский психиатр Павел Яковлев советует спать по восемь часов и не пить алкоголь.

«Старайтесь иметь позитивный настрой, больше общайтесь с положительно настроенными людьми. Умейте выговариваться, скрывать негативные эмоции и держать их в себе точно не стоит. В последствие, это может спровоцировать серьезные психические расстройства. Ну и конечно, отказ от вредных привычек, злоупотребление алкоголем – точно не решит проблемы и не уберет стресс», — порекомендовал главный внештатный психиатр департамента здравоохранения Севастополя П.Яковлев.

Он считает, что правила для поддержания здорового тела и духа под силу каждому человеку. Также необходимо сбалансированное питание, умеренная физическая нагрузка и полноценный, здоровый сон не менее восьми часов в сутки.

В департаменте здравоохранения Севастополя пояснили, что если человек обладает психическим здоровьем, он может противостоять обычным жизненным стрессовым ситуациям. А вот быстро изменяющиеся социальные условия могут его ухудшить. Также негативно на психику влияют напряженный рабочий ритм, бытовые неурядицы, психическое и физическое насилие. Усугубляют расшатывание психики и наличие вредных привычек, например, злоупотребление алкоголем и употребление наркотиков.

Неделя сохранения психического здоровья проходит с 9 по 15 октября. Всемирный день психического здоровья отметят 10 октября.