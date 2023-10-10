Протезы коленных суставов будут испытывать на износ

Студенты Политехнического института СевГУ получили грант в размере четыре миллиона рублей. За эти деньги они создадут стенд-симулятор, чтобы испытывать на износ тотальные протезы коленного сустава.

Грант получен по программе «Старт» Фонда содействия инновациям. Он дается на год. В случае успешного выполнения проекта возможно его продление для коммерциализации разработки. Стенд-симулятор будет моделировать различные режимы ходьбы человека. Он имеет модульную конструкцию, позволяющую одновременно испытывать партию протезов коленного сустава, рассказали в пресс-службе СевГУ.

Из-за чрезмерных нагрузок, травм, воспалений, артрозов, коленные суставы подвергаются износу. Частичные протезы заменяют только часть коленного сустава при незначительных травмах, а тотальные — предназначены для полной их замены. Именно для таких эндопротезов студенты создадут мехатронный стенд-симулятор для испытаний их на износ.

Доцент кафедры «Цифровое проектирование» Александр Рыжков уже подготовил студентов для выполнения сложных задач, в том числе обучил их 3D-моделированию, 3D-печати, расчетам на прочность в CAD-системах. Экспериментальный образец стенда-симулятора будет изготавливаться в соответствии с договором между ООО «АРС» и Политехническим институтом при непосредственном участии студентов.