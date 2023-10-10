Проект реконструкции второй очереди парка Победы одобрили

Разработчики учли замечания, сделанные на архитектурно-художественном совете, и выполнили работу над ошибками.

Проект реконструкции и благоустройства территории парка Победы (вторая очередь) 9 октября на архитектурно-художественном совете представили уже во второй раз, и после сделанной работы над ошибками одобрили. Речь идет о двух участках: первый площадью 3,6 га расположен со стороны улицы Парковой, второй участок площадью 2,6 га расположен в районе площади Комбата Неустроева, на пересечении улиц Фадеева и Летчиков.

Как сообщил руководитель разработчика АО «Севастопольстройпроект» Дмитрий Пирогов, проект откорректировали и учли определенные ограничения, связанные с объектами культурного наследия, памятниками археологии, охранными зонами, которых не должны быть нарушены.

Разработчики также поработали над вопросами сохранности и приумножения существующих зеленых насаждений, тропиночной сети, развития парка аллейного типа, заложенного в 1975 году архитектором И.Фиалко.

Кроме того, внесены изменения во внешний вид галереи в части изменения цветового решение фасадов зданий общественного питания и общественного туалета парка в светлые тона.

Откорректировали конфигурацию и геометрию выставочной галереи (выставка артобъектов, растений, картинной галереи), внесли изменения в навес галереи для дополнительного охлаждения воздуха.

Работой над ошибками стал и представленный дендроплан с ведомостью краснокнижных деревьев. В частности, исключили растения, не подходящие севастопольскому климатическому району.

Еще одно изменение — памп-трек и спортплощадки перенесли вглубь парка, на расстояние 42 метров от жилой застройки, а в качестве шумозащитного экрана по улице Парковой высадили деревья и кустарники.

Выполнили еще одно замечание — изменили геометрию клумб у входа, соотнеся их с потоками людей в основные зоны парка. Таким образом, всю территорию парка разделили на тихую и активную зоны.

Вопросов у членов архсовета на этот раз было немного, разве что архитектор Елена Белоус засомневалась в безопасности детской игровой площадки для водных игр с бассейном замкнутого цикла. Однако другие члены совета убедили ее в напрасных сомнениях.

— Теперь надо переходить к строительству, — постановили члены архсовета.