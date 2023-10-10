Пещеру «Ялтинскую» закрыли до лета

Пещеру «Ялтинскую» с 6 октября закрыли в связи с окончанием туристического сезона и снижением турпотока в межсезонье, сообщили в ФГУП «Заповедный Крым».

Во время перерыва работы в пещере будут выполнять ремонт по плану подготовки к очередному туристическому сезону: установят новое ограждение по экскурсионному маршруту, заменят освещение. Открыть пещеру для посетителей обещают к лету 2024 года.

Пещеру «Ялтинская» на плато Ай-Петри открыли в 1997 году. Она вертикального типа, глубина — 90 метров, протяженность — 61 метров. Внутренний вид пещеры интересен сталактитами, которые еще образно называют макаронами, массивными сталагмитами, натечными образованиями, напоминающими медуз и удивительными по красоте каменными цветами.

Сейчас в пещере для посещения оборудован только один зал, во второй можно попасть через вертикальный 40-метровый колодец, что возможно только в специальном снаряжении.