Овчарка с таможни обнаружила наркотики в сарае для скота

Немецкая овчарка Орианна из Крымской таможни обнаружила около трех килограммов марихуаны на территории одного из частных домов на севере полуострова. Крымчанин прятал наркотики в сарае под сеном, но для служебной собаки это не стало преградой.

«Запрещенное вещество в высушенном состоянии общей массой 2,936 кг находилось в свертках, спрятанных под сеном в яслях для скота, что очень затрудняло обнаружение. В огороде гражданина правоохранители также обнаружили произрастающие культивированные многочисленные кусты конопли», — сообщила пресс-секретарь Крымской таможни Ирина Хвостенко.

Мероприятия в рамках борьбы с наркотиками проводились Крымской таможней вместе с УФСБ России по Крыму и Севастополю. К ним также привлекли кинологический расчет в составе инспектора-кинолога Евгения Юкина и служебной собаки Орианны.

Это самое крупное выявление наркотических веществ за более чем пятилетний стаж службы кинологической команды. Такой результат стал возможен благодаря ежедневным тренировкам и слаженной работе таможенника и его помощницы, рассказали в пресс-службе.

В отношении мужчины, который выращивал коноплю и прятал в сене, возбуждено уголовное дело.