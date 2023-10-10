Налоговые уведомления теперь можно получать через Госуслуги

В этом году более 97 тысяч севастопольцев получат уведомления об имущественных налогах в личный кабинет на портале Госуслуг. Всего извещений о налоге на имущество разошлют 165,7 тысячам горожан.

Возможность получения налогового уведомления через личный кабинет портала — это новация текущего года. Чтобы получить документ таким способом необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах и направить согласие через опцию «Подключите налоговые уведомления», подписав его с помощью мобильного приложения Госключ, сообщили в УФНС России по Севастополю.

За 2022 год жителям города начислено 518 млн рублей налогов на имущество. Оплачивать такой вид налогов севастопольцы будут во второй раз. В течение 12 лет в регионе установлен переходный период, когда будут применяться понижающие коэффициенты. В прошлом году это был коэффициент 0,2, а в этом — уже 0,4.

Изначально предполагалось, что возможность получать налоговые уведомления в личный кабинет, появится у налогоплательщиков с 1 января 2024 года, однако позднее этот срок было решено ускорить. При этом документы из Федеральной налоговой службы (ФНС), поступающие онлайн, не будут дублироваться заказными письмами по почте.

После того как на портале появится уведомление, налогоплательщик сможет оплатить по нему налоги онлайн. Оплатить таким образом можно, например, налоги на имущество, НДФЛ и другие. Для прекращения их получения через Госуслуги необходимо направить уведомление об отказе.

Заплатить имущественный налог нужно не позднее 1 декабря 2023 года. Те севастопольцы, которые не подключили новую опцию, получат обычные бумажные извещения по почте.