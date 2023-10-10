На пляже парка Победы будет торгово-развлекательный центр

Первоначальное представление проекта не было удачным, после чего концепцию доработали и 9 октября представили городскому архитектурно-художественному сообществу повторно.

Торгово-развлекательный центр планируется разместить на бывшем пустыре, где прежде располагалась спортивная площадка и парковка. Речь идет о трех зданиях: административном и двух других, под общей крышей. Заказчик проекта — ООО «Эверест», разработчик — ИП Васильковский Алексей Васильевич.

По словам А.Васильковского, участок состоит из двух частей, оба расположены вдоль моря. В новом центре предполагается расположить от 15-20 предприятий питания, которые будут объединены в общий фудкорт, сцену, выставочную площадку для местных и приезжих художников, большую детскую комнату, камеру хранения, а также дегустационный зал для виноделов.

Кровля заявлена эксплуатируемая, с улучшенными прогулочными характеристиками и озеленением.

Проектировщики сохраняют спортивную площадку в той же площади, но с частичным обновлением оборудования (это было условием первого рассмотрения), вместо парковки будет пешеходная зона.

В границах земельного участка запроектированы и выстроены очистные сооружения, согласованные с Черноморско-Азовской экоинспекцией.

— Ливневая канализация, так как нет централизованной, будет выполнена в локальном виде, подключение к канализации бытовой предполагается к городским сетям. На это получены технические условия, а также согласована проектная документация по подключению. Часть сети бытовой канализации будет выполняться проколом под существующей дорогой, — ответил на вопрос А.Васильковский.

Губернатор Михаил Развожаев предложил продумать вопрос рециклинга ливневых стоков после очистки для полива зеленых насаждений.

Члены градсовета единогласно поддержали скорректированный проект, сочтя, что его реализация принесет городу серьезные инвестиции.