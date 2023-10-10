Заменят плитку и фонари

— Мы приняли мы решение выделить деньги для того, чтобы привести его в порядок. По сути, вся концепция заключается в замене гранита на набережной, — предварил обсуждение 9 октября на заседании архитектурно-художественного совета губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Концепцию капитального ремонта набережной разработана ИП Васильковский Алексей Васильевич. Общая площадь проектирования — 7 тысяч кв. м. Граница проектирования — от бывшего дельфинария, до ресторана «Мекензи». Территория полностью расположена в зоне Ф4 — «Рекреация», что не предполагает возведение капитальных объектов. Она также попадает в границы достопримечательного исторического поселения.

Проектировщики ориентировались на облик Приморского бульвара до последней реконструкции. В первую очередь, они обратили внимание на отсутствие зеленых насаждений в границах проектируемой площади, а также то обстоятельство, что вся территория находится под твердым покрытием: гранитным, с включением бетонной и тротуарной плитки разного цвета и габаритов. Теперь их задача — добиться единообразия.

Текущее состояние твердого покрытия разработчики оценили, как аварийное, указав на отдельные сколы и местами отсутствие покрытия. По их мнению, это портит вид на бульвар с моря.

Они также оценили ежедневную проходимость данного места на уровне 11 тысяч человек летом и три тысячи — в зимний. Особо отметив, что плитка на набережной регулярно разбивается штормами, в связи с чем прозвучали предложения качественных изменений в мощении, связанных с укладкой плитки больших габаритов и усиленной прочности.

В целом, проектирование коснулось полной замены твердого покрытия, устройства дополнительного освещения, установки пандусов для маломобильных групп населения с ограждающими конструкциями.

Полемику вызвали предложенные схемы наружного освещения, с вариантом переноса светильников ближе к морю или, напротив, к существующей застройке. Освещение предложено выполнить двумя видами светильников: грунтовыми подземными вдоль кромки воды и аналогами существующих светильников, но в большем количестве для достижения нормативной освещенности.

Не все члены совета согласились с видом существующих фонарей, припомнив, что некогда на Приморском бульваре светильники были в форме шаров. Уточнить, какими были советские фонари на Приморском бульваре, вызвалась руководитель Севнаследия Ирина Масликова.

Из других решений проектировщиков — установка видеонаблюдения и бесплатного wi-fi на всей территории. Предметом обсуждения стали и предложенные четыре вида плитки, из которых при разности мнений была выбрана римская кладка «Древний город».

Обследование существующей причальной стенки также показало, что она конструктивно не соответствует требованиям, поэтому ее капремонт (установку нового отбойника, замену покрытия и добавочное освещение и установку части пандуса у бывшего дельфинария) решено также включить в проект.

Кроме того, на набережной предложено обновить инсталляцию плиткой с гербом города, взяв ее под стекло и осветив скрытой контурной подсветкой по периметру.

Правда, член архсовета Валерий Дорошко не согласился в принципе с расположением изображения, считая топтание герба недостойным. В связи с этим встал вопрос о перемещении его в вертикальное состояние.

Архитектурному сообществу также было предложено подумать о расположении на набережной других морских символов, из которых пока на ум членам совета пришел разве что очередной якорь.