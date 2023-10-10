Крымский мост перекрыли для ремонтных работ

Автобусы между Крымом и Кубанью 10 октября до 17.00 будут отправлять паромами.

«В связи с ограничением движения через Крымский мост в период с 10.00 до 17.00 10 октября движение рейсовых автобусов и автобусов, осуществляющих перевозки организованных групп детей, в указанный период будет временно организовано через Керченскую паромную переправу. Автобусы, выполняющие заказные перевозки, ожидают снятия ограничения по движению по Крымскому мосту», — сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко в своем телеграм-канале.

Ранее о закрытии движения по Крымскому мосту из-за ремонтно-восстановительных работ сообщили в Минтрансе РФ.

14 сентября было возобновлено движение по отремонтированной части Крымского моста, которая пострадала в результате теракта 17 июля 2023 года. В рамках второго этапа восстановительных работ предстоит заменить еще один пролет, полностью завершить ремонт предполагается 1 ноября.