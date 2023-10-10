Для женщин в онкодиспансере проведут День открытых дверей

В Севастопольском онкодиспансере в субботу, 14 октября, пройдет День открытых дверей. Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы с раком молочной железы и проводится в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

В этот день с 9.00 до 13.00 в онкологическом диспансере им.Задорожного на ул.Ерошенко, 13 на маммографию ждут женщин, которые не состоят на диспансерном учете. Направление от врача не требуется. Необходимо предварительно записаться по телефону горячей линии — «122» (с мобильного, бесплатно) или регистратуры поликлиники онкодиспансера +7 (978) 254-50-08 или (8692) 41-77-15.

Чтобы пройти диагностику, нужен паспорт, полис медицинского страхования, СНИЛС и при наличии — результаты более ранних обследований.