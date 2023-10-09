Вручили награды бойцам и медикам

Замминистра обороны РФ Виктор Горемыкин вручил боевые награды военнослужащим и медперсоналу в севастопольском госпитале имени Пирогова, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«В филиале 1472 военно-морского клинического госпиталя имени Н.И.Пирогова замминистра обороны РФ генерал-полковник В.Горемыкин вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе специальной военной операции, и медицинскому персоналу», — говорится в сообщении.

Военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию в госпитале, наградили орденами Мужества, Георгиевским Крестом, медалями «За отвагу» и «За храбрость» 2 степени, а медицинский персонал — медалями «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» 2 степени.

В.Горемыкин подчеркнул, что все награжденные достойно выполнили свой долг, поблагодарил их за службу и пожелал скорейшего выздоровления. После торжественной церемонии артисты Ансамбля песни и пляски Черноморского флота выступили с концертом.