Возраст сосны Палласа у подножия Ай-Петри — 1500 лет

Сотрудникам Ялтинском горно-лесного заповедника удалось установить, что возраст сосны крымской (Палласа), произрастающей у подножия горы Ай- Петри, может составлять примерно полтора тысячелетия.

Как сообщается на сайте «Заповедный Крым», данное научное открытие было произведено в рамках соглашения о сотрудничестве между ФГБУ «Заповедный Крым» и Никитским ботаническим садом.

За дело взялись специалисты Никитского ботанического сада: старший научный сотрудник и заведующий отделом природных экосистем Александр Никифоров, младший научный сотрудник лаборатории лесоведения Николай Пшеничников, младший научный сотрудник лаборатории лесоведения Александр Гиль, они согласились помочь «Заповедному Крыму».

До этого возраста сосны оценивался примерно в 600 лет, поскольку было известно, что сосна крымская, или сосна Палласа (лат. Pinus nigra subsp. pallasiana) — вечнозеленое дерево, подвид вида сосна черная (Pinus nigra) рода Сосна (Pinus) семейства Сосновые (Pinaceae), которая живет в среднем 500-600 лет. Однако по поводу возраста Ай-Петринского экземпляра сомнения были давно — другие представители вида такого возраста куда более скромные в обхвате.

Для установления истины сотрудники Никитского ботанического сада использовали способ исследований лесных экосистем Крыма по методике директор НБС-ННЦ, член-корреспондента Российской академии наук Юрия Плугатаря, а также широко известный способ определения возраста способом бурения. Последний предполагает высверливание специальным буравчиком тонкого столбика древесины,на котором можно сосчитать годичные кольца. Метод использовали в самом малоинвазивном режиме

Согласно методике Ю.Плугатаря, возраст измеряемой сосны Крымской (Палласа) составляет примерно 1500 лет. Теперь сотрудники заповедника с нетерпением ожидают официального заключения, но уже сейчас уверены в сенсационности сделанного открытия.