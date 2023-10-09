В телефоне у пожилого педофила нашли две тысячи порноснимков

Житель Севастополя заманил девятилетнюю девочку в безлюдное место, заставил ее раздеться и сделал много снимков на свой мобильный телефон, суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.

Следствие установило, что в один из июльских дней 2022 года 64-летний мужчина увидел на Матросском пляже девятилетнюю девочку, которая гуляла со своим другом. Он уговорил школьницу сфотографироваться, а во время фотосъемки просил ее принимать различные позы и снять одежду. Девочка испугалась мужчину и выполнила его требования. Вернувшись домой, она рассказала о произошедшем родителям, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Во время обыска в его квартире обнаружили телефон. Следователи-криминалисты ГСУ Следственного комитета по Крыму и Севастополю восстановили удаленные им более двух тысяч фотографии и оказалось, что это — детская порнография. На снимках были и другие несовершеннолетние.

Во время следствия, которое проводил Следком, и в судебном заседании мужчина свою вину отрицал, хотя доказательств было достаточно. Гагаринский районный суд Севастополя признал его виновным в иных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Злоумышленнику назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Осужденный должен пройти принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях.