Утвердили дизайн-код Севастополя

На заседании архитектурно-художественного совета 6 октября наконец-то приняли дизайн-код Севастополя. Его разработкой в течение года занималась московская организация ООО «КБ «Атлас».

Дизайн-код — это наглядная инструкция, содержащая набор визуальных решений и правил по организации облика города, инструмент управления проектированием и капитальным строительством, включающий особенности оформления адресных табличек, информационных конструкций, афишных стендов, а также правила по их установке. В дизайн-код входит практическое руководство по работе с фасадами зданий: решения по их оформлению, определение цветовой палитры города и утверждение разрешенных материалов и цветов.

В правительстве считают, что дизайн-код — это точка опоры, которая позволит привести в порядок облик центральных улиц и формировать более лаконичную и стильную городскую среду.

По словам губернатора Михаила Развожаева, сейчас работа завершена и следующий этап — это нормативное ее принятие.

Представившая проект членам архсовета руководитель проектов «КБ «Atlas» Елена Трубина. Напомнила, что речь идет о проектировании свода правил создания стилистически единой, комфортной и безопасной городской среды в части оформления фасадов зданий, а также информационной и навигационной инфраструктуры: вывесок, аншлагов, афиш и пр..

Основными эффектами от внедрения дизайн –кода должны стать устранение визуального шума, формирование комфортной городской среды и повышение безопасности городского пространства.

Детальный доклад Е.Трубиной, длившийся три четверти часа, полностью убедил членов архсовета в профессиональности представленного проекта. Настолько, что председатель совета назвал проект монументальным.

Он также сказал, что одобрение членов архсовета необходимо для оплаты выполненной работы.

— Коллеги достаточно давно завершили все материалы, внесли все изменения и замечания, высказанные в ходе экспертных обсуждений. Так как вопрос о дизайн-коде давно уже стоит на повестке для приведения в порядок при реконструкции, в том числе общественных пространств, — отметил М.Развожаев. По его мнению, представленный проект позволит вести в контексте более осмысленную работу.

Член архсовета Элина Красильникова, не единожды участвовавшая в оценивании разрабатываемых дизайн-кодов других городов, подчеркнула, что севастопольский дизайн-код считает самым лучшим.

Ее аргумент — в других случаях часто повторяются типовые решения, но севастопольское неспокойное сообщество и высокие требования привели к созданию уникальной работы. Она даже предложила направить проект на конкурс лучших муниципальных практик субъектов РФ в экспортный совет Минстроя. При этом она выразила уверенность, что именно севастопольский дизайн-код будет признан лучшим.

Она также отметила, что полученный результат оправдал выбор разработчика, не столь именитого, какой мог бы быть, но более расположенного к ответственному творческому подходу.

М.Развожаев попросил Е.Трубину продолжить работу, чтобы соблюсти последовательность.

— За принятием постановления последует административно-техническая инспекция, связанная с выдачей предписаний и уведомлений о необходимости приведения существующих информационных конструкций, вывесок в соответствие с код-дизайном города, — дополнил и.о.заместителя губернатора Максим Жукалов.

В свою очередь, глава города попытался успокоить жителей города сообщением, что в срочном порядке никого не заставят убирать кондиционеры, сносить постройки.

— Мы будем все это делать не сразу и относиться к этому бережно. После опубликования порекомендуем через все предпринимательские ассоциации изучить бизнесменам дизайн-код. Мне кажется, он позитивно повлияет на имидж наших учреждений и заведений. Думаю, многие, воспользовавшись теперь отправной точкой, спокойно могут привести в порядок вывески и так далее. Второй момент для тех, кто злостно считает, что у него самый лучший вкус, с ними уже будет работать административная комиссия, — разъяснил губернатор.

Он пообещал начать процесс внедрения дизайн-кода с центрального городского кольца и объектов культурного наследия.