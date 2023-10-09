Сделают мультипликаторами за три занятия

В Севастополе стартовал творческий проект «МультСемья. Любимый город». Детей, а также их родителей из многодетных семей и участников СВО за три бесплатных занятия научат рисовать, озвучивать и монтировать мульфильмы.

— Каждая семья создаст уникальную мультипликационную историю о себе и любимом городе, о любимых местах в нем. Лучшие работы покажут на финальном мероприятии, которое тоже станет громким и интересным событием с большим числом приглашенных гостей и поощрением талантливых участников проекта, — рассказала руководитель проекта Татьяна Бастрыгина.

На уроках взрослые и дети узнают как составлять сценарий, изготавливать персонажей и декорации, покадрово снимать, монтировать и озвучивать мультфильм. Каждый участник проекта сам сможет выбрать, в какой технике создавать мультфильм — в рисованной, смешанной, пластилиновой или объемной.

Первые занятия уже прошли 7 и 8 октября. Педагоги клуба«МультСемья» рассказали взрослым и детям как развивалась мультипликация в России, каким был первый мультфильм, что такое ротоскопирование. Проект «МультСемья. Любимый город» стал победителем во втором конкурсе 2023 Фонда Президентских грантов.

— Это семейный проект, поэтому мы приветствуем, когда приходят не только родители, но и бабушки с дедушками. Всего мы планируем обучить около 54 семей, это более 200 человек, — места еще есть, можно звонить и записываться. Сейчас к нам на занятия приходит семья участника СВО — в ней восемь детей, — говорит Т.Бастрыгина.

По словам руководителя проекта, сделать мультфильм на полторы минуты за три занятия — реально. Такой опыт уже есть, так как подобный проект в Севастополе проходит уже во второй раз. Тем более, каждое занятие идет по три часа.

Мультфильмы, созданные семьями, покажут на мультипликационном фестивале летом.