Проектирующие и производящие беспилотники компании поддержат льготными кредитами

Центр будет ориентирован на проектирование, испытание, производство и подготовку к сертификации беспилотных авиационных систем для нужд фронта, сельского хозяйства, пожарной охраны и других.

Учитывая важность такого проекта для города, государственный Фонд развития промышленности Севастополя по поручению губернатора запустил региональную программу финансирования «Беспилотные системы». Льготные займы с процентной ставкой 1% годовых на срок до пяти лет могут получить компании, которые желают здесь разместить производство беспилотников. Такую информацию сообщил в соцсетях губернатор Михаил Развожаев.

Он напомнил, что в августе городская команда на интенсиве «Архипелаг-2023» в Новосибирске успешно защитила проект по созданию регионального научно-производственного центра Беспилотных Авиационных Систем «Севастополь».