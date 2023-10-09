Проект капремонта сквера Лазарева раскритиковали

Проект капитального ремонта сквера имени Лазарева, расположенного на пересечении улиц Якутская и Лазаревская и разработанный ООО «Авес-строй» по заказу ГБУ «Парки и скверы», рассмотрели 6 октября на заседании архитектурно-художественного совета и отправили на переделку.

На сегодня, бетонные дорожки сквера и ограждение разрушены, зеленые насаждения находятся в неудовлетворительном состоянии, многие из них высохли.

Концепция благоустройства сквера включает сохранение существующей дорожно-тропиночной сети, добавление беговая дорожка с резиновым покрытием по периметру сквера, с правой стороны устраивается детская площадка, дополненная малой формой с изображением корабля с пристанью.

Рядом с детской площадкой запроектированы встраиваемые в землю батуты.

В центральной части круга – фонтан с гранитной картой мира, на которой указаны подсвечиваемые в темное время суток маршруты экспедиций адмирала М.Лазарева. Около центрального кольца также планируют расположить декоративные панели с информацией о жизни и деятельности адмирала.

Слева – памп-трек, за который, по словам проектировщиков, ратуют местные жители, и веревочный городок. Из других новинок – фонари освещения, малые архитектурные формы, качели, урны, скамейки.

Центральный вход также предполагают украсить входной аркой с воротами, с ограждением взамен разрушенного, с применением металла и бетона.

Проект вызвал немало вопросов членов архсовета. Людмила Борденюк задала их сразу несколько: о целесообразности размещения памп-трека для детей, отсутствии площадки тренажеров для взрослых и визуальной громоздкости входной группы. Еще одно возражение – против искусственных клумб, который однозначно будут использоваться в качестве урн.

Член архсовета Валерий Дорошко обратил внимание на травмоопасность батутов, ему также показалась не логичность овальной формы центрального фонтана.

Однако главным критиком проекта стал депутат Законодательного собрания Вячеслав Горелов, который указал разработчикам на непонимание исторического значения места расположения сквера.

Как оказалось, даже глава Севнаследия Ирина Масликова не знала, что в годы Великой Отечественной войны на территории сквера массово хоронили защитников города в июне 1942 года, о чем свидетельствуют воспоминания участника войны Евгения Игнатовича, а также архивные документы. Их и фотографии того времени Е.Горелов и посоветовал изучить проектировщикам, после чего подумать над отражением событий обороны в проекте сквера.

Кроме того, В.Горелов посоветовал отказаться от использования бетона в пользу традиционных севастопольских материалов – инкерманского или альминского камня.

Его поддержал архитектор Юрий Шержуков, по мнению которого, сквер является объектом городского, а не муниципального значения, а потому должен иметь выраженные акценты, без внешнего захламления территории, чем он считает нарисованный корабль с пристанью.

— Дорабатывать однозначно, – выразил общее мнение губернатора Михаил Рвзвожаев, согласившись со всеми предложением, включая категорический отказ от батутов и вазонов, замену материалов, выполнение подеревной съемки, устройство взрослой спортивной зоны и, самое главное, отражение в концепции благоустройства сквера событий Великой Отечественной войны.

Для реализации последнего решено использовать мемориальную табличку, текст которой, как оказалось, В.Горелов уже подготовил.

- И не надо откладывать в долгий ящик, люди ждут! – прозвучало в ходе обсуждения