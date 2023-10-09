Парковку с площади Нахимова уберут, а улицу Ленина выложат гранитными плитами

Проект реконструкции улицы Ленина, проспекта и площади Нахимова в целом одобрили. Архитектурные решения рассмотрели в рамках реконструкции центрального городского кольца 6 октября на заседании архитектурно-художественного совета.

Правда, по словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, вопросы финансирования реализации данного проекта с правительством Москвы еще не решены. Тем не менее, он считает, что проект нуждается в рассмотрении, для перехода к последующему планированию, в связи с высокой стоимостью проекта.

Обсуждение проходило в режиме видеоконференцсвязи с представителем проектной группы архитектурного бюро «ВАУХАУЗ» Иваном Крашенинниковым, который сообщил, что проектирование продолжалось с 2020 года. Он также сообщил, что работа шла во взаимодействии с департаментом транспорта и Севнаследием.

Главная идея проекта — замыкание городского кольца. И.Крашенинников сразу анонсировал сдержанность предлагаемой концепции, с учетом объектов культурного наследия и имеющихся памятников. Обзор предлагаемых архитектурных решений он сделал по фрагментам, начав с проспекта Нахимова и Синопской лестницы.

— Мы создаем цельные пешеходные пространства, удобные пешеходные переходы, карманы для парковки автомобилей, но также сохраняем градостроительные оси. Нашей задачей было освободить пространства, которые загромождены сейчас автомобилями и закрывают перспективы на объекты культурного наследия, — сказал представитель разработчика.

На проспекте сохраняется большая часть озеленения, с добавлением зеленого каркаса там, где он был утрачен. Дополнительное озеленение появится между гостиницей «Севастополь» и театром им.Луначарского, а также у здания Морской библиотеки. Также на проспекте Нахимова планируется создать широкую зону тротуаров, без перепадов высот, как на Большой Морской.

По аналогии с ул.Большой Морской, планируется применить те же опоры освещения. Для троллейбусов оставят контактную линию, но небо очистят от лишних проводов — они будут закреплены на опоры.

Площадь Нахимова покроют единой плиткой, а памятник адмиралу усилят единым мощением, с выделением круга и обводом вокруг латунной полосой. По мнению разработчиков, это добавит площади парадности.

Парковку на площади по согласованию с дептрансом уберут, а зону для проведения мероприятий расширят.

В Екатерининском сквере на ул.Ленина сохранят существующую планировку, но заменят мощение, освещение и дополнительно высадят деревья.

В сквере с ротондой на пл.Суворова также сохраняется планировка, но будет обновлена входная группа и устроена большая клумба на входе. Нынешнюю малолюдность сквера проектировщики связывают с его неблагоустроенностью, потому придумали нижнюю смотровую площадку, с видом на Южную бухту и корабли.

У памятника Суворову (у входа в музей «Подземный Севастополь») планируется создать зону ожидания для групп экскурсантов, при сохранении существующего каркаса озеленения.

К Доске Почета Ленинского района хотят сделать более удобный подход, убрав лишнюю ступеньку, и добавить подсветку самой доски.

На всем протяжении улицы Ленина добавляются приствольные круги для деревьев, обновляется нижний уровень озеленения. Мощение улицы будет гранитным, по примеру Большой Морской, но с применением более строгого рисунка, основанного на линиях и квадратах.

Из малых архитектурных форм предполагается разместить большие скамейки-диваны. Урны также будут иными — не остроконечными, а более мягкими, с кольцом наверху.

Высказанные членами архсовета замечания и предложения представитель проектировщика обещал учесть в рабочем проекте.