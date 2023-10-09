Паркоматы заменят на отечественные

Такое сообщение появляется каждый раз при попытке оплатить стоянку в центре города через это устройство. Паркоматы не работают, поскольку произведены за границей и попали под санкции. Программное обеспечение не обновляется, что делает невозможным их корректную работу.

«В максимально короткие сроки паркоматы будут заменены на аналог российского производства», — сообщила компания-концессионера «Безопасные дороги Севастополя». А пока оплатить парковку советуют через терминалы и сайт PayBerry, мобильное приложение RuParking, личный кабинет сайта парковок, SMS-сообщением на номер 7878.

Напомним, что 1 июня 2023 года паркоматы, установленные более пяти лет назад, наконец-то стали принимать платежи за парковку в центре города, а департамент городского хозяйства начал активно штрафовать нежелающих платить водителей.

Паркоматов в центре Севастополя 20, в Балаклаве — два. На каждом терминале размещены стикеры с обозначением зоны, способов оплаты, QR-коды для скачивания приложения, указан адрес сайта, где можно посмотреть наличие свободных мест.

Оплата парковки в Севастополе стала большой проблемой уже с начала реализации проекта и неоднократно подвергалась критике со стороны водителей. Они жалуются, что паркоматы не работают, приложение не удается скачать и разобраться в нем, не все банковские карточки срабатывают, а мобильный интернет есть не на всех улицах, а где есть — не быстрый.