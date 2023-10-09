Организатор подпольного казино отправится в колонию на три с половиной года

Нахимовский районный суд вынес приговор жителю Москвы и его сообщницам за организацию подпольных азартных игр в Севастополе. Доход от незаконной деятельности организованной группы составил около 63 млн рублей.

Житель Москвы с помощью четырех сообщниц из Севастополя создал подпольные игровые клубы в 2018 году в помещениях на проспекте Победы и на улице Леваневского на Северной стороне. В клубах установили игровое оборудование, подключенное к интернету, на котором посетили за деньги играли в азартные игры.

Работу подпольных игровых залов пресекли в мае 2021 года при силовой поддержке бойцов ОМОН «Беркут» Росгвардии. В клубах и квартирах злоумышленников провели обыски: были изъяты компьютеры, кассовые терминалы, деньги и видеооборудование.

Во время следствия выяснилось, что доход организованной преступной группы от противозаконной деятельности составил около 63 млн рублей. Чтобы возместить ущерб, был наложен арест на автомобили обвиняемых, денежные средства и их земельные участки.

Следствие длилось не один год, но сейчас в деле поставлена точка. Житель Москвы приговорен к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Также он должен выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Его сообщницам суд вынес различные сроки — от трех лет шести месяцев колонии общего режима до 1,5 года лишения свободы условно с выплатой штрафов, сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета по Крыму и Севастополю.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.