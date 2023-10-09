Водители автобусов и маршруток должны рассказывать о месте расположения укрытий

Во время срабатывания сигнала воздушной тревоги общественный транспорт должен останавливаться только на остановках, а не в «чистом поле», как это иногда бывает. А у высаженных пассажиров должно быть понимание, где находится укрытие.

Такой насущный вопрос был поднят 9 октября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

На самом деле, люди жалуются, что после остановки транспорта, они вынуждены толпой стоять на остановках и ждать отбоя тревоги. Водители никакой методической помощи им не оказывают.

Теперь же на каждом остановочном павильоне разместят заметный плакат с указанием ближайших укрытий. При этом автобусы, троллейбусы и маршрутки не должны останавливаться около потенциально опасных объектов – воинских частей, промышленных, военных объектов и автозаправок.

В свою очередь, водители получат памятку с рекомендациями МЧС и департамента общественной безопасности. В памятке указано, что при сигнале воздушной тревоги в течение пятнадцати минут он должен высадить пассажиров в безопасном месте и сориентировать людей о месте нахождения ближайших укрытий.

Кроме того, общественный транспорт должен обязательно дождаться отбоя тревоги и забрать ранее высаженных пассажиров.