МЧС предупредило о заморозках

Штормовое предупреждение объявлено в Республике Крым из-за прогнозируемых заморозков до минус 2 градусов 10-12 октября, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 октября в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы ожидаются заморозки до минус 2 градусов. 11–12 октября в степных и предгорных районах Крыма ожидаются на поверхности почвы и в воздухе заморозки до минус 2 градусов», — цитирует сообщение ТАСС.

Ведомство предупредило о риске гибели сельскохозяйственных культур и посоветовало их укрыть. Жителям рекомендовали воздержаться от долгих походов в горы и леса, а также соблюдать осторожность на дорогах.

Прогноз погоды по Севастополю

10 октября — облачно с прояснениями. Ночью без осадков; днем небольшой дождь. Ветер ночью западный, днем южный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 7...9°, днем 13...15°.

11 октября — переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, ночью порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 5...7°, днем 15...17°.

12 октября — переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 6...8°, днем 16...18°.