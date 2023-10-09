Какие законы вступают в силу в октябре

С 1 октября на 10,5% вырастет денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним лиц. Кроме того, в договоре кредитования будут указывать полную стоимость страховых услуг и страховой премии. О законах октября — в материале, подготовленном пресс-службой Государственной Думы.

1 октября

Усиление контроля деятельности платежных агентов

Банк России будет следить за тем, чтобы платежные агенты, через которых граждане оплачивают коммунальные услуги, мобильную связь и т. д., соблюдали законодательство. К деятельности по приему платежей физлиц допустят только тех операторов, которые включены в специальный реестр. Также у операторов по приему платежей появляются новые обязанности.

Усовершенствование механизмов концессионных соглашений и ГЧП

Уточняются процедуры заключения концессионного соглашения и соглашений о государственно-частном (ГЧП) и муниципально-частном партнерстве. Цель — убрать лишние барьеры и сделать механизм более понятным и прозрачным для бизнеса. Закон направлен на привлечение частных инвестиций.

Закон о гаражных объединениях

Формируется общий подход к определению таких объектов недвижимости, как гаражи, и к их государственной регистрации. Даны определения понятиям «территория гаражного назначения», «гараж» и «гаражный комплекс». Устанавливается перечень общего имущества в гаражном комплексе и регулируются вопросы управления им.

Индексация выплат

На 10,5 % повышаются выплаты военнослужащим и сотрудникам некоторых правоохранительных органов. Также на 5,5 % увеличиваются выплаты отдельным преподавателям и научным работникам в области юриспруденции, а также работникам федеральных госорганов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы.

Ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде

Уточняются полномочия госорганов по выявлению, исследованию и оценке объектов накопленного вреда экологии. За ходом ликвидации будет наблюдать Росприроднадзор, и по его положительному заключению объект будут считать ликвидированным. Все проекты по ликвидации будут проходить экологическую экспертизу и проверку достоверности сметной стоимости.

Изменение системы оплаты услуг нотариусов

На нотариальные действия вводится единый тариф, состоящий из двух частей: федеральной и региональной. Федеральная часть — это аналог госпошлины. Региональный тариф рассчитывается отдельно для каждого субъекта по экономически обоснованной формуле. Это позволит сделать стоимость услуг нотариусов более сбалансированной, в ряде случаев — снизить ее.

Имущество общего пользования

Положения, касающиеся общего имущества собственников недвижимых вещей, систематизированы в отдельном параграфе ГК РФ. Там указываются общие принципы. Например, доля в праве на общее имущество пропорциональна площади соответствующей недвижимой вещи, по этому же принципу каждый собственник несет расходы и издержки по общему имуществу.

Отбывание принудительных работ у ИП

Привлекать к труду осужденных к принудительным работам смогут не только организации, но и индивидуальные предприниматели (ИП). При этом они наделяются теми же правами и обязанностями, что и организации, использующие этот труд.

Штрафы за нарушения в сфере воинского учета

Штраф за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины повышается до 30 тысяч рублей. Кроме того, если граждан не сообщил в военкомат об изменениях своих данных (семейном положении, образовании, работе или переезде), ему будет грозить взыскание в размере до 5 тысяч рублей.

Прозрачный механизм рекомендаций в интернете

Платформы будут раскрывать весь список сведений, которые они собирают о пользователях, и механику своих рекомендаций. Ресурсы, которые недобросовестно подходят к использованию рекомендательных алгоритмов, можно будет блокировать. Это защитит людей от незаконного использования личных данных и поможет бороться с фейками.

12 октября

Эффективная защита особо ценных объектов растительного мира

Введена уголовная ответственность за контрабанду, умышленное уничтожение или повреждение, незаконную добычу, сбор и оборот особо ценных растений и грибов, занесенных в Красную книгу. Например, за их приобретение или продажу через СМИ или интернет предусмотрен штраф до 1,5 млн рублей. Защита растений распространена на все редкие объекты растительного мира, занесенные в Красную книгу.

26 октября

Новый закон о гражданстве РФ

Сокращается число требований к более чем 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство. Это коснется бывших соотечественников. Получить гражданство в упрощенном порядке смогут иностранцы, заключившие контракт о прохождении военной службы в ВС РФ на срок не менее одного года. Прекращение приобретенного гражданства будет грозить за дезертирство, дискредитацию ВС РФ, призывы к экстремизму.

Стоимость страховки в кредитном договоре

Полная стоимость страховых услуг и страховой премии будет указываться в договоре кредитования. Это позволит гражданам получить полную информацию о стоимости и принять обоснованное решение при выборе страховщика.