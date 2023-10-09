К отопительному сезону готовы почти полностью

В департаменте городского хозяйства начали подготовку к отопительному сезону.

К концу недели и.о.заместителя губернатора Евгений Горлов пообещал 100-процентную готовность города к отопительному сезону. Включить отопление обещают, как обычно, при фиксации температуры наружного воздуха на уровне 8 градусов тепла.

– Тогда уже будем на рассмотрение правительства предлагать принять постановление о начале отопительного сезона, – сказал Е.Горлов.

Из его отчета 9 октября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя Е.Горлова следует, что на сегодня городская инфраструктура включает 3900 объектов, которые необходимо подготовить к отопительному периоду.

Число многоквартирных жилых домов разных форм собственности – 3250, еще 304 объекта – социальной сферы.

Паспорта объектов пока не подготовлены одиннадцатью управляющими компаниями, но в течение недели Е.Горлов надеется, что паспорта от этих организаций будут приняты.

– Весь многоквартирный фонд у нас подготовлен, – отчитался Е.Горлов. По его информации, сейчас выборочно проводится инспекция, особенно, по домам, которые в прошлом году отражались, как проблемные.

Он также доложил, что по отдельным жилым домам заменили запорную арматуру, произвели опрессовку систем, выполнили прочистку систем отопления.

По социальным объектам все акты подписаны, дополнительно закуплено топливо для обеспечения в случае отключения электричества.

Готовность «Севтеплоэнерго» составляет 100%. Провели ремонт всех 140 котельных, подготовили порядка 632 км сетей, участки с поврежденной изоляцией на теплотрассах восстановили. Закуплен аварийный запас угля, рисков по срыву отопительного сезона со стороны «Севтеплоэнерго» нет. Всего запасы угля составляют 5 тысяч тонн.

«Севэнерго» готово к отопительному сезону на 96%. На этой неделе подписываются акты, устраняют провисание деревьев у линий электропередач.

Готовность предприятий, поставляющих газ, – 99%.

Водоканал готов на 100%, там продолжаются замеры магистральных труб, проведены аварийно-восстановительные работы. Сформированы дополнительные аварийные бригады на усиление плановых, диспетчерские работают в круглосуточном режиме.