Будут думать о замене оконных блоков и переносе кондиционеров в домах в центре города за госсчет

Поручено проработать вопрос замены оконных блоков и перенос кондиционеров на фасадах зданий, являющихся объектами культурного наследия, за счет средств госбюджета. Вопрос подняли 6 октября на заседании архитектурно-художественного совета, при обсуждении реализации проекта дизайн-кода Севастополя

По словам губернатора Михаила Развожаева, сами жильцы таких домой не в состоянии финансово в такой работе участвовать, что уже не раз становилось камнем преткновения при попытках отремонтировать некоторые дома в центре города.

По мнению главы города, здесь нужно лоббировать законодательство на федеральном уровне.

— Иначе, мы нужную нам картину не получим никогда. Или что-то там изменилось с тех пор, когда мы в последний раз это обсуждали? — обратился он с вопросом к руководителю Севнаследия Ирине Масликовой.

Она ответила, что специальный закон в этом отношении никак не изменился, если речь идет о частной собственности, то кондиционер и оконные рамы должны переносится или меняться за счет жильцов.

М.Развожаев отметил, что при наличии административных рычагов воздействия, он не намерен так делать.

— Я считаю, что единственный вариант получить фасады центре города в том виде, в котором нам бы хотелось, это закладывать деньги на приведение в порядок остекления соответственно проекту и на другие элементы улучшения, — высказал мнение М.Развожаев.

На это И.Масликова пообещала проработать вопрос с Департаментом городского хозяйства и в случае необходимости выступить с инициативой на федеральном уровне.

— Лучше делать полноценно, чем тратить деньги, не получая желаемого результата. Я думаю, надо такую законодательную инициативу готовить и с ней заходить на разные федеральные площадки — в Государственную Думу, в Совет Федерации и т.д. — продолжил глава города.

В процессе обсуждения выяснилось, что подобный опыт уже имеется в Калининграде, там за счет бюджета устанавливают характерные для города латунные ручки. Опыт Калининграда, а также Москвы решили изучить.