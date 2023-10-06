За безопасность зрителей отвечают учреждения культуры

Несмотря на сложность обстановки, культурная жизнь Севастополя не останавливается. В театрах и кинотеатрах по-прежнему дают спектакли, демонстрируют фильмы, устраивают выставки и вернисажи.

Но у потенциальных зрителей возникают вопросы при планировании очередного похода в учреждение культуры. Действительно, что делать, если во время спектакля вдруг завоет сирена воздушной тревоги? Вскакивать ли с мест, хватать в охапку детей и бежать к выходу? Может нужно заранее узнать о расположенном поблизости укрытии?.

Этот вопрос «Севастопольская газета» задала уполномоченному по вопросам безопасности в департаменте культуры Сергею Еграшину.

По его словам, в каждом из подведомственных департаменту учреждений в том числе, в театрах и в кинотеатрах, назначены ответственные сотрудники, которые должны работать с посетителями. Сегодня стало ежедневной практикой, что перед спектаклем или фильмом один из них лично или посредством аудио трансляции обращается к зрителям в зале и доводит информацию о действиях в случае объявления воздушной тревоги.

Притом, что здания, в которых расположены учреждения культуры, различаются по времени строительства и конструктивным особенностям, они все гарантировано смогут укрыть людей от поражающих осколков.

— В случае объявления воздушной тревоги, не зная, что происходит вокруг, нашим зрителям разумнее всего оставаться в здании, возможно, распределившись вдоль несущих стен. Таким образом, на время тревоги сами здания становятся укрытиями. Большинство их построены в послевоенный период, имеют надежные железобетонные перекрытия, — пояснил уполномоченный по вопросам безопасности.

В настоящее время проводятся обследования технического состояния севастопольских театров и кинотеатров, с целью выяснить, насколько пригодны они для использования в качестве укрытий.

Специалист по безопасности особо отметил, что абсолютно все учреждения культуры в обязательном порядке должны принять и укрыть всех, кто оказался на улице поблизости во время воздушной тревоги.

Недавний инцидент в Доме культуры рыбаков, когда жителям города отказали в укрытии, С.Еграшин отнес к человеческому фактору, ставшему следствием непонимания ситуации. Он заверил, что теперь подобное исключено.